Festival el clownia aixeca el vol

De divendres a diumenge, Sant Joan de les Abadesses es transforma en la ciutat de Clownia, el festival organitzat pel grup Txarango que, un any més, s´ha proposat batre rècords d´assistència. Després d´arrencar ahir, per primera vegada a Camprodon, el festival es disposa a viure tres intensos dies de música, tallers i activitats diverses. L´edició d´enguany destaca per fer un nou salt qualitatiu, tot apostant per barrejar formacions veteranes amb altres amb projecció. D´aquesta manera, passaran pels diversos escenaris habilitats artites com Oques Grasses, Gossos, Gertrudis, Cesk Freixas, Manel, La Pegatina, Zoo, Pascuala Ibaca, Zoo i Che Sudaka. Com sempre, els assistents al festival també podran gaudir d´una actuació de Txarango, que es presenta a la cita amb un nou treball, El cor de la terra, llançat a finals del passat mes de març