L'adeu al «roaming» a Europa també té la seva lletra petita

Fins el passat 15 de juny, quan viatjàvem per Europa havíem de tenir molta cura amb l'ús que es feia d'aquest apèndix digital tan propi de l'humà del segle XXI anomenat telèfon intel·ligent. Els més versats en els viatges més enllà de les fronteres sabien que el primer era desactivar la itinerància de dades. El segon, deixar un missatge de veu al contestador explicant que ens trobàvem fora del nostre país per així evitar incòmodes -i cares- trucades. El tercer, un cop arribats al nostre destí internacional, buscar desesperadament xarxes wifi gratuïtes. Però potser el primer que caldria fer és explicar què és la itinerància o itinerància mòbil.

Simplificant-ho molt, podríem dir que el roaming és un sobrecost que els operadors s'apliquen als usuaris per usar la seva infraestructura mòbil quan aquests últims són en un altre país. Si ho analitzem bé té tota la seva lògica, ja que les antenes, repetidors i infraestructures que un operador de telefonia munta en un país són per l'ús dels seus clients. Té sentit que si un usuari que no és client d'aquesta companyia usa aquesta infraestructura, pagui una quota per això. Encara que també és cert que, en alguns casos, a certs operadors se'ls en va anar la mà amb aquest sobrecost. Qui no coneix algun cas d'algú que se'n va anar de viatge a un altre país i en tornar es va trobar amb una factura de 500 o 600 euros?

Tot això es va acabar el dijous 15 de juny de 2017. Fa tot just dos dies. La nova, necessària, intel·ligent i aplaudida normativa europea obliga tots els operadors que operen dins de la Unió Europea a eliminar el sobrecost derivat de l'anomenat roaming, cosa que alguns operadors a Europa ja havien fet des de feia temps. A Espanya, Vodafone va eliminar el sobrecost per als seus contractes el 2015. El sobrecost que es pagava ha desaparegut des de dimecres, però no del tot i no a tot arreu. En primer lloc cal aclarir que el roaming segueix existint fora dels països de la UE. Això vol dir que si viatgem a països com, per exemple Andorra, Suïssa o Noruega, que sí que estan dins del tractat de lliure circulació de persones però no a la Unió Europea, haurem de pagar el sobrecost de la itinerància de dades.

Aquesta dada és important, ja que Andorra és un país molt visitat pels espanyols, i precisament el principat situat als Pirineus té una de les tarifes de roaming més cares d'Europa. D'altra banda, no cal dir que fora del nostre continent -per exemple, als EUA- no disposarem d'aquest avantatge.

Així doncs, la itinerància de dades ja no existeix, de forma automàtica, en cap dels operadors de telefonia existents a la Unió Europea. I això afecta tant els contractes com a les línies de prepagament. Les condicions d'aquestes línies tampoc es veuran alterades, i tant els costos de les trucades com el consum de dades es facturarà en qualsevol país de la UE igual que a Espanya. Això vol dir que si, per exemple, servidor té un contracte de dades que inclou 20 GB de trànsit, a tota la UE puc disposar d'aquests 20 GB. Tant a Espanya com a França, Alemanya, Itàlia o Gran Bretanya.

Però hi ha una lletra petita. O diverses. Si un operador justifiqués que no pot assumir les despeses derivades d'aquesta nova normativa europea, podrà sortir-ne. Per ara cap operador espanyol ho ha fet.

Per la seva banda, la UE ha posat en mans dels operadors la possibilitat d'eliminar el roaming gratis en certes situacions. Si un usuari fes més ús del telèfon fora del seu país que en el d'origen durant quatre mesos seguits, l'operador podria rescindir-li el roaming gratuït. A més, per evitar que un resident en un país pugui contractar tarifes més avantatjoses d'altres països de la UE, els operadors podran demanar que s'acrediti la residència en aquest estat. Un cas a part són situacions com un Erasmus, ja que en aquest cas el desplaçament a un altre país de forma perllongada és justificat i, en aquestes circumstàncies, els operadors no haurien de posar cap tipus de problemes.

De moment, ara que arriben les vacances, ja es podrà gaudir del mòbil a l'estranger com si fóssim a casa. Les mateixes condicions del contracte domèstic s'aplicaran fora, sense despeses ni ensurts extraordinaris en tornar del merescut descans.