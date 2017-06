«La chica de Kyushu»: Víctimes del sistema judicial

Clàssic de la novel·la negra japonesa, La chica de Kyushu, de Seicho Matsumoto (1909-1992), planteja la impossibilitat d'una justícia igual per a tothom narrant com la seva implacable maquinària arrasa la vida d'una jove. Publicat per primera vegada el 1961, la perícia narrativa de l'autor converteix la novel·la en un intens retrat de la vida moderna.

Els diners ho són tot, i més quan un està en dificultats. Almenys ho és per a la justícia, la balança sembla inclinar-se segons el pes del compte bancari. No és el mateix comptar amb un bon advocat en la defensa, que amb un d'ofici nouvingut als jutjats, si d'això pot dependre la vida d'un acusat. Relativitat que s'accentua si un cas apareix en els mitjans, o desapareix en la marea de paper dels jutjats. De tot això tracta La chica de Kyushu, addictiva novel·la de Seicho Matsumoto.

La història comença quan un jove professor perd per distracció la recaptació pels seus alumnes per a la realització d'un viatge d'estudis. El professor va a una prestadora privada, d'interessos lapidaris, per reparar l'error, que aviat convertirà la seva vida en un infern. No només pel reclam del deute, sinó perquè hi ha un assassinat i el professor en serà el principal sospitós.

Presa de l'angoixa, la seva germana, Kiriko Yanagida, una jove humil que treballa de mecanògrafa, fa un viatge de més de vint hores des de Kyushu fins a Tòquio per sol·licitar al millor advocat del Japó que el defensi: Kinzo Otsuka. Inexperta i ingènua, no pot pagar els seus honoraris, encara que pensa que l'advocat intervindrà en un cas en què a una persona li pot caure la pena de mort. La ciutat engoleix la jove i qualsevol tret d'innocència que en ella queda, els mitjans aviat s'obliden del cas, un assassinat en primer grau sense gaire «color», l'advocat tot just recordava la jove. Fins que rep una postal seva on li explica que el seu germà ha mort a la presó com a lladre i assassí.

Kinzo Otsuka demana el sumari i des d'aquell dia, arrossegat per la culpa, sabent que es tracta d'un acusat ja mort pel qual no cobrarà un cèntim, porta el cas. L'actuació del fiscal ha estat perfecta. En l'escena del crim hi ha les suficients proves com per condemnar el pobre mestre. No obstant això, aviat l'advocat trobarà la clau de la seva innocència. Encara que ja és massa tard. La ciutat de la fúria s'ha endut la vida d'un jove innocent i ha destruït la de la seva germana. La venjança és l'única cosa que li queda.

Crítica política i social, relat negre de la modernitat, la novel·la de Seicho Matsumoto obre la pregunta sobre quants casos similars ocorren dia a dia en el món, i quants innocents pateixen davant el pes d'un sistema que sembla engolir-ho tot al seu pas. La chica de Kyushu és un retrat d'una societat on els pobres no tenen cap oportunitat i que planteja a través del seu argument un raonament sobre el bé i el mal, sobre la llei, l'ètica i la justícia.

Seicho Matsumoto, el prolífic escriptor japonès nascut a la ciutat de Kotura, no va rebre una educació formal, sinó que va començar a treballar com a periodista a Asahi, un dels diaris més importants del Japó. Va començar a publicar quan ja tenia més de quaranta anys, però la seva carrera literària no va enlairar fins al seu segon llibre, quan va rebre el premi Akutagawa per Historia del diario de Kokuraa. El expreso de Tokio es va publicar per lliuraments en una revista el 1958 i va obtenir un èxit immediat. Matsumoto va rebre algun dels més prestigiosos premis literaris del seu país i està considerat com un dels principals escriptors japonesos de novel·la negra.