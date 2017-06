Agafa-ho com puguis

De la infinitat de sèries que tenim en emissió, n'hi ha que tristament passen desapercebudes per acumulació o bé perquè tenen una mala distribució fora del seu país. Angie Tribeca és víctima de les dues coses, però això no ens ha de distreure del que és essencial: no us la podeu perdre.

Per fer-se a la idea de quin tipus de sèrie és, el millor és parlar dels seus referents. Angie Tribeca és un sentit homenatge a l'humor de la factoria ZAZ, és a dir, del trio format per Jerry Zucker, Jim Abrahams i David Zucker, autors de grans títols de la comèdia astracanada com Aterriza como puedas, Top Secret o Agarralo como puedas. La sèrie està particularment basada en aquesta última, una desarmant paròdia del cinema policíac que va portar Leslie Nielsen a protagonitzar sèrie pròpia i fins a tres pel·lícules. L'Angie Tribeca del títol és la versió femenina del personatge de Nielsen, una agent de policia molt tenaç (o almenys això es pensa) que investiga tot tipus de casos criminals a Los Angeles. La gràcia és que cada episodi se'n riu, durant els 20 minuts que dura, d'almenys dues dotzenes de tòpics inherents al gènere, sense oblidar que els seus gags verbals mereixen fins i tot un segon visionat.

Amb tres temporades estrenades en dos anys, la sèrie ha estat possible gràcies a l'actor Steve Carell i la seva dona Nancy, que justament pretenien ressuscitar l'humor més propi de ZAZ després que en els darrers anys s'hagin multiplicat els imitadors en films tirant a oblidables. Angie Tribeca no tindria la mateixa solvència sense la seva protagonista, Rashida Jones, també productora i dotada d'una comicitat absolutament irresistible que justifica per si mateixa l'existència del producte. Al seu costat destaquen Hayes MacArthur, Jere Burns, Deon Cole i Andree Vermeulen, mentre que la llarga galeria de cameos de la sèrie inclou ni més ni menys que James Franco, Chris Pine, Constance Zimmer, Heather Graham, Peggy Lipton, Jon Hamm, Bill Murray, Danny Trejo, Lizzy Caplan, Lisa Kudrow, Amy Smart, Noah Wyle, Gary Cole i Natalie Portman.