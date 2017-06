Aperitius marinats amb música i productes de km 0

El poble de Verges presenta aquest estiu una rica proposta que combina música, gastronomia i art. Es tracta d'un projecte anomenat Tapes Musicals que va néixer l'any passat al poble de Parlavà i que enguany s'ha traslladat a Verges.

Durant els mesos de juliol, agost i setembre el restaurant gastrocultural Mas Pi, situat en aquest emblemàtic poble del Baix Empordà, acollirà diferents actuacions musicals íntimes i captivadores. Tot acompanyat d'un bon aperitiu elaborat amb productes de la zona. Sota l'etiqueta de Vermuts musicals, aquestes jornades tindran lloc cada dissabte a les 12:30h al Mas Pi.

Cada jornada musical comptarà amb la presentació d'una marca de begudes, com per exemple Gin Nut, una ginebra artesanal destil·lada a la Bisbal d'Empordà, que presentarà els seus nous refrescos. El restaurant Mas Pi posarà el seu toc a la jornada amb un bufet de tapes gastronòmiques amb productes de km0. El concepte és poder gaudir dels migdies d'estiu amb bona música i una selecció única de vins de vermuts.



Vespres sota el campanar

El programa, amb una vintena d'actuacions, també inclou el festival Vespres sota el campanar. Una aposta de l'Ajuntament de Verges per promocionar la cultura entre la gent del poble i els seus visitants, que enguany assoleix la direcció el restaurant gastro-cultural Mas Pi amb el suport del consistori.

Aquest festival manté la mateixa filosofia que els Vermuts musicals però té lloc a un altre espai: sota el campanar de Verges. La major part de les actuacions tindran lloc els diumenges d'estiu a partir de 2/4 de nou del vespre. A banda de la música, l'art també tindrà el seu protagonisme.

En els dos escenaris es fomentarà la creació d'obres d'art i per això en cada edició hi hauran varis artistes locals coordinats pel pintor gironí Pau Morales que pintaran en directe les escenes o representacions del que sentin en aquell moment. Totes les obres elaborades dins el festival es subhastaran el diumenge 27 d'agost al mateix poble de Verges i els diners es destinaran a la Fundació Lluís Llach per a desenvolupar projectes a Senegal. A més a més, a cada edició es posarà una guardiola gegant per les donacions voluntàries.



Arrenca el festival

El programa arrencarà aquest cap de setmana amb dos concerts. El primer serà el del pianista gironí Albert Llovet, demà a les 12:30h al Mas Pi de Verges. L'artista oferirà una viva demostració de la tècnica Stride. El seu repertori és un repàs als diferents estils pianístics que conformen el passat de la història del jazz.

El festival seguirà el diumenge amb el concert de Rosa Pou i Xavi Lloses al campanar. Els artistes duran a terme un espectacle poeticomusical desenfadat, en el qual juguen amb els mots, les síl·labes i els ritmes.

Altres dels artistes que passaran pel festival de Verges durant aquest estiu són Jordi Bofill (15 de juliol), Despit (16 de juliol), Jofre Bardagí (29 de juliol), Victor Branch (12 d'agost), Sara Terraza (19 d'agost), Bikimel (20 d'agost), Tonietti i Enai Dj (27 d'agost) i el grup The Best of (10 de setembre), entre molts altres.

L'objectiu d'aquest festival és sembrar de cultura els petits pobles de l'Empordà amb música, gastronomia, art, tradicions i espectacles. Un festival amb esdeveniments d'estar per casa, entre amics i pels amics, que saben gaudir de la senzillesa i la riquesa del que és autèntic i de proximitat.