El nou món

Fou l'estiu de l'any 1993 quan la cineasta Carla Simón, amb tant sols sis anys, va perdre el pare i la mare en un escàs marge de tres mesos de diferència. Aquella pèrdua, i la nova vida i família que se li va construir a les Planes d'Hostoles amb els seus tiets prenent el relleu parental, li ha servit per donar contingut al seu debut en el llargmetratge amb el nom, precisament, d' Estiu 1993: el moment que va marcar un abans i un després en la seva existència.

Així doncs, Simón, més que recrear, reviu aquella experiència a través d'una ficció farcida de detalls autobiogràfics i amb la petita Frida (protagonitzada per la nena Laia Artigas) com a alter ego de la mateixa directora, el punt de vista de la qual serveix perquè l'espectador vagi descobrint des del moment en què ha de deixar Barcelona per anar a viure amb els seus tiets a la Garrotxa fins al descobriment d'un nou món per a ella. Aquest nou àmbit esdevindrà tot un xoc per a una nena de ciutat poc acostumada al món rural, però sens dubte el canvi radical s'esdevindrà amb l'acceptació de la mort dels pares i l'assimilació dels seus tiets Esteve i Marga i la seva cosina Anna com la seva nova família, de la mateixa manera que els oncles hauran d'assumir el paper de trobar-se amb una nova filla.

Graduada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona, Carla Simón va estudiar un any a la Universitat de Califòrnia i va acabar a Londres estudiant el Master of Arts a la London Film School, tot un bagatge que li ha servit per enfrontar-se a un relat que, més enllà dels entrebancs que solen produir-se en un primer rodatge, també suposava emmirallar-se davant tot el seu propi passat. Rodada en diversos indrets de la Garrotxa (Les Preses, Sant Feliu de Pallerols o les Planes d'Hostoles), Estiu 1993 ha esdevingut un dels debuts més sonats del cinema català dels darrers anys a conseqüència dels nombrosos premis i aplaudiments unànimes rebuts en festivals com els de Berlín o Màlaga.

Protagonitzada per David Verdaguer i Bruna Cusí ( Incerta glòria) en el paper de la parella que s'ha de fer càrrec de la seva neboda, la pel·lícula ha estat escrita també per la mateixa Carla Simón, la qual tindrem el proper dimarts 4 de juliol a Girona (Cinema Truffaut, 21.00) per presentar-la en primera persona.