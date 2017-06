Propostes per gaudir del cap de setmana

La tradicional Cantada d'havaneres de Calella

La tradicional cantada d´havaneres de Calella de Palafrugell donarà, aquest dissabte a la nit, el tret de sortida a la temporada d´estiu de la Costa Brava. La platja del Port Bo serà, com és tradició, l´escenari principal d´una cantada que, en la seva 51a edició, comptarà amb les actuacions dels grups Port Bo (Palafrugell), Les Anxovetes (Girona), Neus Mar(Palafrugell) i Els Cremats (Palafrugell). Com sempre, l´esdeveniment comptarà amb una sèrie d´activitats paral·leles, com són el mercat d´artesans, que es podrà visitar matí i tarda el mateix dissabte, i la inauguració de l'exposició del 50è aniversari de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell «Petita història en imatges». Aquesta mostra estarà oberta de dimarts a dissabte de 17 h a 20 h, fins al dissabte 8 de juliol.



Olot celebra el Cornamusam

A les 10 de la nit a la plaça d´Esteve Ferrer, es durà a terma la tocada d´inici des del balcó dels Espants, a càrrec de Martí Virgili. Deu minuts més tard, arrencarà el Ball de la Cabreta a càrrec de l´Esbart Olot, amb l´acompanyament musical dels Ministrers de l´Escola El Tecler. A partir de 2/4 d´11, La Puça Diatònica amenitzarà el tradicional ball.



José González a l´(a)phònica de Banyoles

El músic suec, d´origen argentí, José González arriba aquest dissabte al Festival de la Veu (a)phònica de Banyoles per presentar en directe els temes del seu darrer disc, Vestiges & Claws, un àlbum sobri i elegant emparentat amb el folk de clàssics com Nick Drake, John Martyn o Pentangle.



L´Emergent aterra a Cervià de Ter

El festival d´arts en viu del gironès arriba a Cervià de Ter, combinant com sempre una àmplia oferta de disciplines. En aquesta ocasió, la vetllada comptarà amb la música de La Puça Diatònica, Miquel Abras i Pau Alabajos (imatge), el circ d´Anna Plotnikova, l´humor de Fel Faixedas i el clown Pere Hosta.



Mishima, a l´Ítaca

Mishima presenta el seu nou àlbum Ara i res a la platja de Port Bo de Calella de Palafrugell en el primer concert de la banda barcelonina aquest estiu a la Costa Brava. Aquest és el vuitè disc del quintet, que insisteix en la seva característica doble aposta per la contundència en el so i una cura especial en les lletres.



Músics & còmics a Girona

La quarta edició del festival Músics&Còmics, dins del marc Acoustic Vell, posa en relació el mòn de la il·lustració i el còmic amb el de la música. Les arts visuals aniran a càrrec de Laura Endy, Jaume Montserrat o Nataly Aros, mentre que l´apartat musical, destaquen Evripidis and his tragedies, Tronco, Pavo Peña, Pelut o Ask of Dust.



La Santa Market arriba a Santa Cristina d'Aro

Ramon Mirabet, Blaumut (imatge) i Ángela Furquet & Lucía Fumero actuaran aquest cap de setmana a La Santa Market a Santa Cristina d´Aro. A més, en aquest esdeveniment s´hi donaran cita més de 20 food corners i variades propostes d´artistes, artesans i dissenyadors, que presentaran peces úniques.



El Bach de R. Van Mechelen a Girona

Reinoud van Mechelen, un dels millors «Evangelistes» de les Passions del Kantor de Leipzig, serà l´oficiant aquest diumenge d´un nou concert del festival Nits de Clàssica. Un concert centrat en la profunda fe del compositor Johann Sebastian Bach, que posava música a textos on es subratllava la condició de l´home com a pecador.



Cita a Girona amb L´Undàrius

Des d´avui i fins diumenge, Girona torna a tenir una cita amb la cultura tradicional i popular. Tallers, cursos, concerts, balls i espectacles centrats en Catalunya i Occitània, però també –i aquest any més– amb el folk europeu. L'Undàrius amplia, en la seva quarta edició, el ventall i s'obre, per primer any, a la música tradicional germànica i celta.