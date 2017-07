Els armaris buits de la història

Vaciar los armarios. Rodolfo Notivol ofereix un retrat de la cruesa de la guerra civil i la postguerra espanyola, a través d'una jove i la seva família, que lluiten per sobreviure als temps de fam i misèria

Rodolfo Notivol se submergeix en la història d'una família saragossana per explicar l'esdevenir de nou generacions, des dels anys de la guerra civil i la postguerra fins al present, en una narració plena de matisos d'un conflicte que esquinçaria la societat i que es perpetuaria fins als nostres dies. Des de la veu de Marina, la segona de nou germans, desplega un intens monòleg de gairebé 400 pàgines dels quals el lector no podrà apartar-se.

La família de Marina viu a l'hospital de monges, on el pare exerceix funcions com a personal de manteniment, i on creixeran, i moriran, diversos dels seus germans. No és fàcil la vida per a una família de nou germans en l'època de fam. La família tira endavant gràcies als magatzems de l'hospital i els àpats dels malalts. El pare confecciona a més sabates a mida i ha sabut mantenir un hort i una gàbia al pati per assegurar la subsistència.

Retrat d'una època en què la vida valia molt poc, la família sembla la mateixa configuració de l'Espanya de llavors, la mare conviu amb el record de diversos germans afusellats pels falangistes, el pare recorda amb orgull el seu passat com a legionari, recordant entre les seves gestes haver-li salvat la vida al mateix Franco.

Un bombardeig per poc sepulta la família en el mateix hospital on viuen, les bombes cauen a la casa del davant, que desapareix per complet de la nit al dia. Com ho fa en Pedro, un dels seus germans, que emmalalteix i mor de meningitis. El seu fantasma romandrà amb ells.

En aquella societat, cada sexe ocupa el seu lloc. Marina, verge fins al matrimoni, només té permès, com diverses de les seves amigues, sortir a ballar fins a certa hora. El seu nuvi la du fins a casa i marxa amb la resta dels seus amics a altres sales de ball on només hi van «dones de vida fàcil». Ella, morta de gelosia, aviat comprèn l'abisme que separa el món dels homes i les dones i que és millor no assabentar-se de les coses que els nuvis fan si l'objectiu és acabar casant-se.

«Totes les famílies felices s'assemblen, però les infelices ho són cadascuna a la seva manera», és l'inici d' Anna Karénina, que podria sintetitzar Vaciar los armarios, de Rodolfo Notivol, narració que es fon en la història d'un país des dels anys 30 fins a finals de segle XX. Buidar un armari fa referència a aquesta història que Marina es troba, com qui troba un vell armari oblidat en el temps, recordant amb cada troballa la fragilitat de la condició humana. Els seus personatges aviat cobren vida en la ment del lector, tan valents i comuns com qualsevol fill de veí.

Primera novel·la d'un autor que ja havia aconseguit certa notorietat favorable per part de la crítica amb el seu llibre de relats Autos de choque (2003), submergida en la història d'una infància i adolescència que tenia la ciutat de Saragossa com a escenari, Vaciar los armarios es converteix en el retrat de tota una època tan viva en la memòria de tots.

L'amor familiar i els seus conflictes, la incapacitat per expressar els sentiments, la recerca de la felicitat, les paraules que mai arriben a dir-se, la novel·la és una història dels petits detalls d'uns éssers humils, amb les dones com a principals protagonistes.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Saragossa, Notivol va ser finalista del premi de relats NH el 1999 i guanyador del premi Ciutat de Saragossa el 2000. Ha participat en llibres col·lectius com Cuentos a patadas o Zaragoza de la Z a la A.