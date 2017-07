Celrà posa en relleu la cuina a la brasa

El municipi de Celrà celebra aquest cap de setmana la tercera edició de la Fira de la Brasa, un esdeveniment multitudinari on es poden degustar una gran varietat de productes cuits a la brasa i elaborats pels comerciants del municipi.

Durant aquests dies de fira, es podrà gaudir de música en directe mentre es tasten les carns, peixos, verdures i pernils de la comarca sota la tranquil·litat que ofereix la pineda de Celrà, un espai adaptat amb taules i cadires. El funcionament és el mateix que en les anteriors edicions. Cal comprar els tiquets al punt de venda i bescanviar-los pels productes que es vulguin tastar. Després només s´ha de gaudir d´un espai fantàstic, i d´una nit a la fresca amb els amics i familiars, tot assaborint productes de la terra i escoltant música.

Durant la fira es podran degustar els plats de diferents establiments de Celrà: l´Alau Restaurant & Tapes, Carnisseria Adam, Carnissers de Celrà (Carnisseria i xarcuteria Sergi i Carnisseria Germans Soler), Pastisseria Rosa, Peixateria Núria, el Nou Ateneu, Restaurant la Nau, La Brasa i l´Arròs de Celrà que prepararan plats com arròs, fideuà, carn i peix a la brasa, cus-cus, pastissos i gelats entre una oferta molt variada. També hi haurà l´estand de l´empresa Incatis, organitzadora de la fira juntament amb l´Ajuntament de Celrà.

Aquest any també es podran tastar els vins del celler Eccocivi. A més, per als més petits TicTac Serveis oferirà un espai de ludoteca amb inflables i jocs per fer a l´aire lliure.

La fira, que va obrir les seves portes el dijous, tindrà lloc a la pineda de la carretera de Palamós fins aquest diumenge, en horari de 19 h a 24 h, excepte diumenge, que acabarà a les 23 h.

La fira està impulsada per l´empresa especialitzada en fires i esdeveniments gastronòmics, Incatis, i l´Ajuntament de Celrà. Compta, a més, amb la col·laboració de Càrniques Celrà, Mibrasa i San Miguel.

La fira gastronòmica va néixer fa tres anys amb el mateix objectiu que té actualment: gaudir d´exquisits productes cuits a la brasa, una cocció que sens dubte atorga al producte un gust excel·lent i incomparable. Funciona mitjançant l´intercanvi de tiquets, és a dir, el visitant ha d´adquirir els tiquets de tast que tenen un preu d´un euro cada un, i en funció del que vulgui tastar haurà d´intercanviar tiquets per la degustació, tot això acompanyat amb música d´ambient. Un festí gastronòmic per passar unes bones nits a la fresca de l´estiu en un espai de trobada distesa amb els familiars i amics.

L´espai de tast està ubicat en una àrea voltada d´arbres i disposa de taules i cadires per poder degustar còmodament els productes. La ubicació de la fira permet un còmode accés amb ampli aparcament per a vehicles.

Cal destacar la implicació i participació dels comerços i establiments de restauració de Celrà a la fira. Els restaurants del municipi complementen l´oferta de la brasa amb degustacions dels seus plats més singulars.