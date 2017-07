Acció i reacció. Després de Rattle, Rattle (2013), que va gravar envoltat d´una vintena de músics i va trigar més d'un any a finalitzar, Dorian Wood se n´ha anat a l'extrem oposat. Xalá està enregistrat a Vila-real, a principis de 2016, en només tres dies i amb l'únic acompanyament de Xavi Muñoz (contrabaix) i Marc Junquera (bateria), que el secunden en directe quan gira per Espanya des de gener de 2014. No hi ha, per tant, instruments elèctrics al disc, però el seu so no pot estar més allunyat del que s'associa a un cantautor acústic. Xalá és harmonia lírica quan una melodia de piano pren el comandament (Martillos), però la percussió i el caràcter dels textos (Escazú o el tema titular) tenyeixen de foscor un repertori que Wood no canta, sinó que interpreta gairebé en estat de trànsit, i les fonts d'inspiració cal buscar-les en el dark metal, la música xilena o els cants tradicionals llatins i espanyols. Potser per això és també la primera vegada que Wood, nord-americà d'origen costa-riqueny, publica un disc cantat íntegrament en castellà. Un crit primari elaborat des de les entranyes, que desafia l'oient a submergir-se en un món de dolor i plaer, de llum i, sobretot, tenebres. (cançó d´autor). | eduardo guillot