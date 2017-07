Lluny de l'altar

Absolutament desconeguda a les nostres contrades, l'actriu francesa d'origen tunisià Reem Kherici és un rostre popular a França a causa de les seves aparicions televisives com a còmica i creadora d'esquetxos. Aquesta popularitat li va servir per debutar en el cinema l'any 2013 amb París a toda costa, film que va obtenir força èxit al seu país d'origen tot evocant, a través de la comèdia i certa mala baba, els problemes que se li giraven a una noia que volia triomfar en el món de la moda parisenca en el moment en què era deportada al Marroc, el seu lloc natal que feia anys que no trepitjava.

A La wedding planner, Kherici torna a posar-se davant i rere la càmera per oferir-nos una premissa clarament vodevilesca i molt del gust francès en la qual se'ns presenta una parella -en Mathias i l'Alexia- que conviuen en aparentment perfecta harmonia des de fa uns quants anys. En Mathias, però, amaga un secret en forma d'amant: una organitzadora de bodes anomenada Juliette amb la qual queda sovint. Un bon dia, l'Alexia troba en una de les butxaques del seu xicot una targeta de visita de la Juliette, un atzar que, lluny de fer-la malpensar, la convida a imaginar que en Mathias té la ferma intenció de proposar-li matrimoni. D'aquesta manera, l'Alexia començarà a organitzar el seu casament, mentre que en Mathias se les haurà d'enginyar per sabotejar l'acte sense que ningú sospiti que manté una relació sentimental a dues bandes.

A banda de la presència de Kherici en el paper principal del film, La wedding planner compta també amb Nicolas Duvauchelle (actor més habituat a drames com Una mujer en África de Claire Denis o La chica del tren d'André Téchiné) i Philippe Lacheau, actor i guionista que col·labora des de fa anys amb Kherici amb el grup còmic que van fundar conjuntament La Bande à Fifi.