Marató tràgica

Tot i iniciar la seva carrera amb la comèdia corrosiva (i de cert mal gust) Very Bad things, el cineasta Peter Berg es va decantar ben aviat pel cinema d'acció pur i dur a major glòria dels grans estudis de Hollywood. Amb Dia de patriotas sembla voler fer un gir en la seva trajectòria per elaborar un relat de més profunditat tot col·laborant altra volta amb Mark Wahlberg, convertit gairebé en el seu actor predilecte després de les col·laboracions que han mantingut en films com El único superviviente o Marea negra.

El 15 d'abril de 2013, mentre els participants de la marató que s'estava celebrant a la ciutat de Boston enfilaven la línia d'arribada, dos artefactes de fabricació casolana van explotar tot produint un atemptat que va causar tres víctimes mortals i més de dos-cents ferits. Els perpetradors de l'atemptat van ser els germans Tamerlán i Dzojar Tsarnaév: Tamerlán va ser abatut per la Policia mentre que el seu germà menor va intentar escapar de l'estat i, després de diversos dies de persecució, va ser finalment arrestat i condemnat a pena de mort. Partint d'aquests fets, dels testimonis i de la investigació policial, el cineasta Peter Berg recrea a Día de patriotas aquell atemptat així com les hores prèvies en què els terroristes elaboraren el seu pla i les hores posteriors en què es perseguí el germà que va aconseguir fugir. Com a eix narratiu del film, se situa la figura de sergent de policia Tommy Saunders, que si bé no està inspirat en cap personatge real concret, sí que esdevé una mena d'híbrid dels diversos agents d'aquest cos que s'encarregaren de la investigació. Día de patriotas, doncs, esdevé, més que un thriller d'acció pur i dur, un exhaustiu relat al voltant del que va suposar aquell atemptat i la seva investigació, un fet que es beneficia de l'aportació que ha realitzat la cadena televisiva CBS (una de les productores del film) -i més concretament un dels seus programes més prestigiosos com és el 60 minuts- alhora de facilitar dades, testimonis i indagacions periodístiques.

Amb Mark Whalberg i Michelle Monaghan com a parella protagonista, Día de patriotas compta amb un elenc de secundaris de luxe com són John Goodman, Kevin Bacon o J.K. Simmons, l'exigent professor musical de Whiplash.