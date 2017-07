Nou propostes per gaudir del cap de setmana

Nou propostes per gaudir del cap de setmana

El Diari de Girona et proposa la següent agenda pel setmana.



Terracota museu

Divendres comencen les noves visites teatralitzades del Terracotta Museu de la Bisbal d'Empordà. La visita porta per títol Tot per un ral. Els assistents es trobaran que de cop i volta el museu s'ha quedat sense guia! Per sort la situació la salvaran dos personatges ben singulars, dos treballadors que fa molts anys que són al museu i coneixen tota la seva història. L'espectacle comença a partir de les 20 h i el preu de l'entrada és de 10€.



Viatjant a l'any 1700

De la mà de l'historiador Gabriel Martin, el Museu de la Pesca (Palamós) proposa aquest estiu descobrir els secrets ocults del municipi de Palamós, tot viatjant fins l'any 1700, en un dels períodes més convulsos de la seva història, amb la visita «Descobrint el Palamós al 1700: urbanisme, conflictes i la seva gent». Comença a les 18.15h i l'entrada és gratuïta però cal reserva. La reseva es pot aconseguir en el seu correu electrònic: infomuseu@palamos.cat.



XXIII Sant Rock Festival

L'Associació de Joves del Gos de Sant Roc organitza un festival de música a Les Fonts de Sant Roc d'Olot. Divendres 7 es dedica a la música electrònica, a partir de les 23 h amb els Dj Marsal Ventura, Adrian Bau i AJ Tech. Dissabte 8 està dedicat a la música en directe i a partir de les 23 h hi tocaran Milicians, Toni Beiro i Komodor (imatge). Els concerts són gratuïts.



Wilco inaugura el festival de Cap Roig

Fidel a la seva cita, el festival de Cap Roig arrenca en el segon cap de setmana de juliol. Enguany, el concert inaugural, que tindrà lloc avui divendres a les 22 h als Jardins de Cap Roig, anirà a càrrec de la banda de folk-rock nord-americana Wilco, que visita la Costa Brava tot presentant Schmilco, un àlbum llançat la tardor de l'any passat i que inclou 12 noves cançons escrites per Jeff Tweedy. És sobretot una col·lecció acústica. Schmilco no porta ni les guitarres ferotges, ni el fuzz-glam del seu disc predecessor, Star Wars, ni els arranjaments enlluernadors i barrocs que els fans poden esperar de Wilco. És un viratge innovador. El primer cap de setmana del festival es completarà amb l'actuació, dissabte a la nit, del cineasta i músic Woody Allen, qui presentarà a Cap Roig un repertori de jazz en estat pur.



Més emergent

La música del duet format per Maria Arnal i Marcel Bagés (imatge), Matthew Mc Daid i Paula Valls, els pallassos de Tortell Poltrona, la improvisació teatral de Planeta Impro i l'il·lusionisme de Pere Rafart són les propostes que el festival Emergent durà aquest dissabte fins a Madremanya. El festival tindrà lloc el dissabte 8 i els preus d'entrada oscil·len entre 7€ (anticipades) i els 10€ (en taquilla).



El beatles weekend

El Beatles Weekend de l'Estartit (Baix Empordà) arriba a la dotzena edició consolidat com la cita de l'estiu de la beatlemania per recordar els 50 anys de la publicació de Sgt. Pepper's, considerat com el disc més influent de la història del pop-rock. Fins diumenge, aquesta cita proposa cinema, exposicions, tallers, conferències i concerts. El festival tindrà lloc el divendres 7, el dissabte 8 i el diumenge 9.



«Free Fall» de S. fridman

Sharon Fridman presenta aquest dissabte a Figueres Free Fall, un espectacle de dansa que reflexiona sobre la capacitat d'aixecar-se dels éssers humans. La nostra supervivència és una qüestió vertical: aixecar-se després de caure constitueix un cicle infinit que es reprodueix cada dia. Festival de dansa Agitart. L'espectacle és fa al Teatre Municipal el Jardí (Figueres) el dissabte 8 a les 21h i les entrades tenen un cost de 12€.



El concert de la jonc

En la seva visita anual, la Jove Orquestra Nacional de Catalunya oferirà la Simfonia núm. 3 de Gustav Mahler. Obra de grans dimensions que integra cor de nens, cor de dones i una contralt, originalment va ser titulada El somni d'un matí d'estiu. El concert comptarà amb la mezzosoprano Cristina Faus i la direcció de Manel Valdivieso. El concert tindrà lloc a la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona el diumenge 9 a les 20h. L'entrada és gratuïta.



Música festival ethno

En el marc del festival Ethno, que aquest cap de setmana té lloc a Banyoles, el grup Roba Estesa presenta diumenge la seva proposta musical fresca, que es determina amb un gènere propi, el folkcalentó. Parteixen d'una base de música d'arrel que fusionen amb d'altres estils. El dfestival es celebra el diumenge 9 a les 21h i l'entrada és gratuïta.