Secrets de família

Quan es va veure el primer tràiler de Riviera, sèrie creada i produïda per Neil Jordan, semblava que la cosa anava de recuperar una determinada soap opera dels anys 80 i 90 centrada en les trifulgues familiars en un marc exòtic. Però la sèrie acaba sorprenent pel rigor de la seva posada en escena i, sobretot, el seu eficaç sentit del suspens.

Amb aquest títol, Riviera apuntava més a plaer culpable que no a sèrie amb aspiracions artístiques: al capdavall, aquesta producció britànica s´estrena a ple estiu, i és cert que en alguns passatges és recrea sense rubor en els sofisticats paratges del lloc on transcorre l´acció. Però si bé no inventa res i conté escenes més pensades per a l´onanisme formal que no per a la funcionalitat narrativa, s´ha acabat revelant com un notable exercici de suspens amb personatges molt ben explicats i una sàvia dosificació dels girs argumentals. S´hi nota la mà de Jordan, cineasta amb títols tan reivindicables com Juego de lágrimas, Michael Collins i, sobretot, El fin del romance, i que ja va ser el creador de la darrera versió televisiva de Los Borgia.

Riviera arrenca quan un multimilionari mor en estranyes circumstàncies durant una festa en un iot. La seva vídua, Georgina, es veu obligada a portar el dol amb molts fronts oberts, des de la investigació policial fins a la difícil relació amb els fills i l´exdona del seu marit. Però el que debò li acaba canviant la vida és descobrir que el mort havia acumulat gran part de la seva fortuna amb activitats molt il·lícites, posant-la en el punt de mira dels seus antics socis. Plantejada com un a sèrie de temporada única de deu episodis, Riviera brilla sobretot per la interpretació de Julia Stiles, que apareix a bona part de les seqüències i sap transmetre en tot moment la singular barreja de desconcert i sensualitat del seu personatge.

Al seu costat destaquen secundaris tan solvents com Adrian Lester, Lena Olin, Iwan Rheon, Roxane Duran, Vincent Perez, Nora Arnezeder i el gran Anthony LaPaglia.