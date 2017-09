Bescanó acomiada l'estiu amb una mostra gastronòmica

Els dies s'escurcen i el sol dona pas a les baixes temperatures. L'estiu s'acaba i Bescanó l'acomiada avui amb una mostra gastronòmica a l'aire lliure. Es tracta del Tasta l'estiu, que enguany arriba a la seva cinquena edició amb saborosos plats per tastar.

La pista coberta de la zona esportiva del municipi acollirà, a partir de les vuit del vespre, la mostra gastronòmica on hi participen 12 establiments i on, any rere any, hi assisteixen més de 700 persones. L'objectiu del Tasta l'estiu és donar a conèixer els productes locals i els plats més coneguts de cada restaurant.

A la fira gastronòmica hi haurà gairebé 50 plats diferents, des de tapes fredes i calentes a plats elaborats i tot un seguit de postres. També hi haurà servei de bar amb begudes i amb degustació de vi, cava, mojitos i gintònics.

Els assistents podran degustar els saborosos plats, tot amenitzat amb la música en directe de Double Chick. Un duo acústic format per Xevi Chase (veu masculina i guitarra) i Elsa Jaldo (veu femenina) que ofereixen un tribut a grans èxits musicals, des dels anys 80 fins a l'actualitat. Alguns dels artistes als quals fan homenatge són: Police, Elvis Presley, U2, Tina Turner, Amy Winehouse, Daft Punk, Katy Perri i Aviccic.

«Sempre hi posem tota la nostra professionalitat i sensibilitat per crear ambients acollidors, íntims i divertits trobant la màxima connexió amb el públic», exposen els artistes en el seu perfil de Facebook.



Una fira d'èxit

El Tasta l'estiu de Bescanó va néixer el 2013 amb l'objectiu de promocionar els productes i locals del municipi. Enguany hi participen 12 establiments relacionats amb la gastronomia i altres productes d'alimentació. Els restaurants el Bescanoní, el Blue, la Sala La Torre, Mas Casilda, La Barca, Les Voltes, la Granja-Fleca Can Rafel, Can Rajolet i Anchef participaran a la fira així com els comerços el Cistell d'Or, Bescafresc JT i la Xarcuteria Magda.

La fira s'ha convertit en un esdeveniment que tots els bescanonins i veïns dels pobles del voltant tenen marcat en el seu calendari. Així ho testifiquen les dades. La mostra gastronòmica va vendre el seu primer any, el 2013, uns 4.000 tastets, mentre que en l'última edició, el 2016, es van servir prop de 6.000 tastets. Una fira que es troba en ple creixement.