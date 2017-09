Bob Dylan dedica el seu últim volum de la sèrie «Bootleg» a la seva etapa religiosa

El cantant Bob Dylan, premi Nobel de Literatura 2016, dedica el darrer volum de la seva Bootleg series, presentat a Londres, al seu període religiós, quan es va convertir al cristianisme i les seves cançons van manifestar les seves creences.

Aquest treball, presentat a la capital britànica sota el nom Trouble no more, recull cançons d'una de les etapes més polèmiques del músic nord-americà, entre 1979 i 1981, el que es coneix també com els seus anys gospel. El documental, de poc més d'una hora, intercala els concerts de Dylan amb els sermons escrits pel crític Luc Sante i interpretats per l'actor Michael Shannon. Els recopilatoris musicals ofereixen noves produccions artístiques i en les quals es poden escoltar obres mestres com mai abans s'havien escoltat, tal com succeeix amb aquest tretzè volum, que mostra en cada cançó un Dylan gairebé desconegut.

Trouble no more, igual que altres bootleg recull temes alternatius, descarts de sessions de gravació i altres lletres inèdites, però aquesta vegada s'inclouen 15 cançons noves.