La llar intel·ligent es deixa veure a Berlín

Cada any per aquestes dates el món de la tecnologia es reuneix al voltant d'un vell i desorganitzat palau de congressos berlinès en què se celebra IFA, la fira tecnològica més important del Vell Continent. I és que a Berlín, durant aquests dies, no només es poden veure els dispositius electrònics més moderns, sinó també els gadgets més curiosos i estranys. Però per sobre de tot es pot un trobar amb la seva casa, la seva pròpia casa. Però la d'aquí uns quants anys.

No en va IFA és ja el referent pel que fa a noves tecnologies de la llar, ja que aquí tot el que es veu, per molt futurista que sembli, o està ja en el mercat o està a punt de ser llançat. El futur, ara.

Aquest any Samsung va apostar per nous dispositius -va presentar dos nous rellotges intel·ligents enfocats a l'esport- però sobretot va anunciar un nou sistema de tambors duals per a rentadores que no només estalvien diners, energia i aigua, sinó també aquest preuat bé anomenat temps. Aquesta tecnologia, anomenada Quick Drive, redueix a la meitat el temps de rentat. I diuen que amb la mateixa eficàcia de neteja. Serà veritat?

La coreana LG també va mostrar noves tecnologies enfocades al rentat, però va sorprendre amb la seva planxa. El LG Styler és un evolucionat armari que ja es ven a Àsia i que és capaç d'assecar i planxar peces de roba, des de pantalons llargs fins a camises i fins i tot americanes.

Seguint amb la gamma blanca, van sorprendre els nous frigorífics intel·ligents. La tendència en refrigeració és fabricar models de gamma alta i side by side -dues portes, una al costat de l'altra- en què es col·loca una pantalla tàctil que permet noves funcionalitats. LG va mostrar un model on en la pantalla es podien veure continguts audiovisuals de plataformes com YouTube o Netflix. A més s'ha afegit una nova característica a través de càmeres que mostren l'interior de les neveres. Marques com Haier ja incorporen aquesta tecnologia que permet, per exemple, veure des del mòbil quan som al supermercat si necessitem algun aliment concret veient l'interior de la nevera.



Televisions a dieta

Els televisors s'aprimen a marxes forçades i a més es veuen millor que mai. No hi ha dubte que el següent gran salt en el sector tecnològic és el dels televisors en Ultra Alta Definició -4K- que quadrupliquen la resolució dels actuals Full HD. A més, noves tecnologies d'imatge com les pantalles OLED permeten que la qualitat del que veiem sigui sorprenent. Gairebé totes les marques -grans i petites- tenen ja televisors OLED, llevat Samsung, que segueix apostant per la seva pròpia tecnologia QLED. A més, aquests televisors són ja tan fins que fins i tot els podem doblegar mentre estan emetent o penjar-los com si d'un quadre es tractés. Ara només ens queda començar a estalviar ja que la llar del demà és formidable, però no és gens barata.