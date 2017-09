Lowry ressuscita de les cendres

La història de com la novel·la pòstuma de Malcolm Lowry es va salvar del foc i de l'oblit, ja exerceix per si sola l'atracció suficient per endinsar-se entre les seves pàgines, autobiografia ficcionada que portaria a Malcolm Lowry anys de contínua reescriptura. Es tracta de Rumbo al mar Blanco , novel·la que el mateix escriptor va creure perduda i que rescata Malpaso ediciones en la seva traducció al castellà.

matías crowder

Un incendi va convertir en cendra la cabanya en la qual Lowry vivia amb la seva segona dona el 1944 i en la qual, de miracle, van aconseguir salvar el manuscrit de Bajo el volcán, novel·la mestra de Lowry considerada com una de les majors obres de la literatura de tots els temps. Res van poder fer però pel manuscrit de Rumbo al mar Blanco, novel·la que Lowry, des de llavors, creuria perduda per sempre.

L'autor va semblar oblidar que el 1936, poc abans de viatjar a Mèxic amb la seva primera dona, l'exactriu Jan Gabrial, ell mateix va deixar una còpia del manuscrit de Rumbo al mar Blanco a la casa de la seva sogra a Nova York. Allà va dormir el paper carbó durant quatre dècades sense que ningú gosés torbar el seu inexplicable repòs.

Les obsessions bessones de l'alcohol i la literatura que dominarien la seva vida, acompanyades d'amors turbulents, ingressos a clíniques de desintoxicació, una vida nòmada per mig món i correccions perpètues expliquen potser que els manuscrits d'una mateixa obra es perdessin com ampolles al mar amb missatges que el mateix Lowry, sense saber-ho, feia a la posteritat.

Lowry va publicar poc durant la seva vida, en comparació amb l'extensa col·lecció de manuscrits inacabats que va deixar. En el cas de Bajo el volcán, la novel·la mai hauria sobreviscut al deliri autodestructiu de l'autor si no arriba a ser per l'editor Albert Erskine, amic lleial que va creure com ningú en el seu talent.

Però serien les seves vídues, tant Bonner com Jan Gabrial, les que aconseguirien editar la major part de la seva obra en un intent de ser les capdavanteres del llegat d'un autor que es convertia en un mite literari. Quan Lowry va morir, Margerie Bonner, la seva segona esposa, va començar a recopilar tot el material pòstum de l'escriptor, com Escúchanos, oh Señor, desde el cielo tu morada (1961), Oscuro como la tumba donde yace mi amigo (1968), Ferry de octubre a Gabriola (1970) i Lunar Caustic (1968).

Va ser després de la mort de Margerie Bonner, la seva segona esposa, el 1988, quan Jan Gabrial va declarar en la seva biografia que tenia una obra de Lowry que encara no s'havia editat. Rumbo al mar Blanco es va dipositar llavors en els arxius de la New York Public Library. El 2004 es va fer una recreació d'aquesta, a càrrec d'un equip de professors de la Universitat d'Otawa, basant-se en el llibre rescatat per Margerite i les cartes del mateix Lowry referents al tema. És en el transcurs del seu misteri que la novel·la apareix per fi traduïda a l'espanyol.

La primera pàgina del manuscrit, insereix en la seva traducció al castellà, s'adona com escrivia Lowry: és plena de ratllades, són més les anotacions al marge que la mateixa escriptura. Plena d'al·lusions (Melville, Dante, Baudelaire, Rimbaud, Freud, Shelley, Dunsany, Séneca, Voltaire, etc.) i en el seu característic estil dens, la novel·la està protagonitzada per Sigbjørn Tarnmoor, un estudiant de Cambridge que després d'una experiència com a mariner emprèn carrera com a escriptor. Rumbo al mar Blanco és un deute que Lowry té amb el mar, el seu protagonista troba en ell la via d'escapament dels dimonis que el persegueixen a terra, on el seu germà acaba de suïcidar-se i la dona a la qual estima se'n va a Amèrica.