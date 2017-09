Pennywise Superstar

Si hi ha una novel·la de Stephen King que fa una por genuïna, inesborrable i gairebé epidèrmica, aquesta és It. Això és perquè l'escriptor sap jugar amb els terrors íntims del lector (començant pel pallasso Pennywise, una de les seves grans creacions), introdueix un discurs generacional molt efectiu i, sobretot, hi ha un relat molt extrapolable sobre la relació de cada individu amb el seu passat.

Recordem l'argument. De petit, un escriptor de Maine va perdre el seu germà petit a mans d'un misteriós pallasso sobrenatural, al qual va fer front amb l'ajuda dels seus amics d'infantesa. La tragèdia ha marcat la seva relació amb l'escriptura, però també amb les persones més properes. Ja de gran, descobreix que el pallasso ha tornat a la ciutat i reuneix els seus amics per acabar amb ell d'una vegada per totes. Però aviat s'adona que els adults, amb les seves inseguretats i febleses, no estan tan ben dotats com els nens per plantar cara a un enemic que s'escapa de qualsevol lògica.

Després d'una adaptació tirant a mediocre estrenada com a minisèrie el 1990 (vista avui, només aguanta per l'encert d'haver contractat Tim Curry per interpretar Pennywise), el projecte de fer-ne una versió cinematogràfica amb cara i ulls ha anat passant de mans fins que el director Andrés Muschietti, autor de Mamá, ha fet el més intel·ligent: rodar una pel·lícula que se centra en l'etapa infantil dels personatges. Convé no oblidar que el llibre té un miler de pàgines i que l'obsessió dels productors per reduir l'adaptació a una durada estàndard ha estat un dels principals esculls per retenir els directors que han flirtejat amb el projecte. Bill Skarsgård és l'actor encarregat d'interpretar Pennywise, i al seu costat destaquen Jaeden Lieberher, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor, Finn Wolfhard, Jack Grazer, Chosen Jacobs, Nicholas Hamilton i Javier Botet.