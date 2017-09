La coartada perfecta

Tot i que a vegades ens pot semblar que la comèdia farcida de tocs de mala baba i humor groller estigui reservada a cineastes nord-americans com Judd Apatow o els germans Farrelly, el cert és que de tant de tant podem trobar els mateixos exemples en d'altres filmografies aparentment distants d'aquesta mena d'humor. A França, país on la seva estructurada i reeixida indústria cinematogràfica és capaç d'absorbir tota mena de gèneres i estils, no tan sols han sabut rebre aquestes influències, sinó que, a més a més, les han combinades amb la seva innata tradició pel relat vodevilesc.

A pesar, doncs, que a voltes l'humor francès sol esdevenir per a l'espectador forà una incompressible broma de mal gust, un cert grup de cineastes i actors estan contribuint en els darrers anys a desmentir aquesta afirmació. D'entre aquest grup cal destacar la parella formada per Nicolas Benamou i Philippe Lacheau, còmics de llarga tradició audiovisual que es formaren en el terreny televisiu i que, en un moment determinat, decidirien fer el pas envers la gran pantalla. El resultat fou Se nos fué de las manos (2014) i la seva seqüela Babysitting 2 (aquesta de l'any 2015 però no estrenada comercialment a les nostres contrades), dues propostes que esdevingueren uns autèntics fenòmens de taquilla a França i a d'altres països gràcies a la combinació abans esmentada de tradició local amb, en aquest cas, influències de títols nord-americans com Resacón en Las Vegas.

Amb Alibi.com, Philippe Lacheau torna a la càrrega, i ho fa en aquesta ocasió en solitari, per oferir la mateixa fórmula a través d'un argument on se'ns narra el dia a dia d'en Greg, el fundador d'una companyia especialitzada a crear coartades i en la planificació d'estratagemes imparables i escenificacions que cobreixin les peticions de la seva clientela. Però la vida d'en Greg es complicarà el dia que conegui la Flo, una dona que detesta els mentiders i de la qual el protagonista queda perdudament enamorat. Per intentar conquistat el seu nou amor, en Greg ocultarà la seva forma de guanyar-se la vida, tot i que no li serà gens fàcil, i menys quan descobreixi que el seu sogre és un dels seus millors clients.