Torna la mostra de cervesa artesana Mar de Birres a la vila de Palamós

Palamós acollirà aquest dissabte la segona edició de la Mostra de Cervesa Artesana Mar de Birres, que a partir de les 12 del migdia i fins a quarts de tres de la matinada oferirà un tast de cerveses artesanes.

La fira gastronòmica de Palamós anirà acompanyada de food trucks, música en directe a l'hora del vermut, a la tarda i a la nit; un racó infantil i una xerrada sobre cervesa artesana. La mostra, organitzada per l'associació Kaòtikes i en col·laboració amb l'Ajuntament de Palamós, celebra enguany la seva segona edició després de l'èxit de l'any passat.

El Mar de Birres oferirà una varietat de cerveses artesanes de productors d'arreu de Catalunya. Caldrà adquirir el got de la mostra per poder gaudir de les begudes. El tast es complementarà amb una zona de food trucks, on es podran degustar diverses especialitats de productes gastronòmics.

La música i els concerts en directe seran l'altre punt fort de la festa, que animaran durant tot el dia els visitants a la mostra. L'edició d'enguany del Mar de Birres també comptarà amb una zona de tallers infantils, i es podrà participar a diferents sortejos així com a una xerrada per a qui vulgui saber més sobre cervesa artesana.



Conferència i concerts

L'esplanada del port, coneguda també com l'estenedor de les xarxes, serà un aparador de cerveses artesanals catalanes amb més de 2.000 m2 d'espai a l'aire lliure on poder gaudir d'aquesta proposta lúdica.

A banda del tast, el Mar de Birres oferirà l'oportunitat d'aprofundir en la història i el procés d'elaboració de cervesa artesana amb la xerrada a càrrec d'Adrià Valero, a les sis de la tarda.

Els concerts previstos durant l'esdeveniment s'iniciaran a la una del migdia, a l'hora del vermut, a càrrec del quartet de swing Sweet Swing i una ballada de Lindy Hop que comptarà amb la participació dels Windy Hoppers. A dos quarts de vuit del vespre serà el cantautor Pau Blanc qui pujarà dalt l'escenari del Mar de Birres i, més cap a la nit, ho farà el grup de versions de pop, rock i rumba The Blackiss. Finalment, el DJ Àlex Brull tancarà la Mostra amb música fins la matinada.