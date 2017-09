Espies en lluita

Kingsman: Servicio secreto no va fer altra cosa que consagrar l'enorme talent de Matthew Vaughn, l'home que ens va regalar Kick-Ass i la que encara avui és la millor entrega de la saga X-Men, Primera Generación. El film, adaptació del còmic de Mark Millar i Dave Gibbons, era tant una paròdia del cinema d'espies clàssic com la seva lúcida renovació.

El seu èxit internacional deixava claríssim que hi hauria seqüela, i aquesta es va fer especialment atractiva quan es va anunciar que el mateix Vaughn n'agafava les regnes. Kingsman: El circulo de oro no es limita, però, a ser una explotació comercial, ja que reprèn l'acció exactament on la deixava la primera entrega i, a més, es permet el luxe de portar el seu sentit del gag fins a extrems inimaginables.

El film comença quan la seu dels Kingsman és atacada i destruïda, i l'heroi de la funció, Eggsy, es veu obligar a treballar amb els seus homòlegs nord-americans, que es comporten com a autèntics cowboys. Malgrat les reticències inicials, ambdós cossos comencen a investigar plegats per desemmascarar el seu nou enemic. I enmig de tot plegat Egssy fa un descobriment inesperat: Harry Hart, l'home que el va entrenar per convertir-lo en Kingsman, és viu. Estem davant d'un seqüela molt coherent amb l'original, que busca el perfecte equilibri entre acció desenfrenada i comèdia passada de revolucions. El planer d'intèrprets recupera les estrelles de la primera entrega, Taron Egerton, Mark Strong, Sophie Cookson, Hanna Alström i Colin Firth, i hi suma grans fitxatges com Channing Tatum, Julianne Moore, Halle Berry, Pedro Pascal, Poppy Delevingne, Elton John, Vinnie Jones i el gran Jeff Bridges.