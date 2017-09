Estovalles d'alta gamma

L'any 2010 l'escriptor alemany Michel Bergmann publicava la novel·la Die Teilacher, relat que retratava amb humor i ironia la història de la postguerra dels jueus de Frankfurt i que va esdevenir tot un èxit al seu país d'origen.

Aquesta bona acollida va provocar que l'escriptor en realitzes dues entregues més tot seguint les peripècies dels seus protagonistes i que el cineasta Sam Garbarski contactés amb ell per tal d'elaborar-ne plegats una adaptació cinematogràfica.

El resultat d'aquesta col·laboració ha estat Bye Bye Germany, on la mateixa ironia és aplicada per contar com un grup de supervivents dels camps nazis, cadascun amb la seva història i el seu trauma, s'uneixen amb el propòsit de reunir els diners suficients per fugir d'Alemanya en direcció als Estats Units. Els temps de postguerra, però, són complicats per a acumular la notable quantitat de diners necessaris pel viatge, fet que els obligarà a empescar-se diverses estratègies per assolir la fita.

Encapçalats tots ells per l'enginyós David, s'associen per muntar un petit negoci de venda de roba de llit i d'estovalles, producte que sembla estar molt sol·licitat entre els alemanys i que els hi vendran tot explotant el sentiment de culpabilitat envers el tràgic i recent passat. Tot sembla anar sobre rodes fins el moment en què apareix en escena una agent de policia nord-americana anomenada Sara Simon, la qual sospita que en David podria haver col·laborat amb els nazis durant la guerra.

Cineasta que va obtenir certa popularitat amb la pel·lícula Irina Palm (2007), en la qual l'actriu i cantant Marianne Faithfull hi interpretava a una àvia que decidia prostituir-se per obtenir prou diners per pagar el tractament del seu nét malalt, Bye bye Germany fou presentada mundialment en el darrer Festival de Berlín.