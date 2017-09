Primera generació

CBS va anunciar Star Trek: Discovery fa força temps, i fins i tot es va aventurar a fixar una data d'estrena, però la tardança a donar el vistiplau als guions i les indecisions de càsting va fer que el projecte s'ajornés gairebé 9 mesos. Ara arriba a tot el món després de deixar clar en els tràilers que es tracta de l'entrega més ambiciosa tècnicament de la popular franquícia.

De fet, que la nova Star Trek sigui tan pirotècnica visualment (hi ha més acció en els avançaments de dos minuts i mig que en el gruix de la sèrie original) té una raó de ser: l'espectador que pretén atraure s'ha acostumat a l'espectacularitat de les tres darreres entregues cinematogràfiques, i una posada al dia de la marca no podia tenir l'esperit de sèrie B d'altres títols de la franquícia. A més, Discovery té dos creadors de molta alçada al darrere, ja que un és Bryan Fuller, creador de Hannibal i American Gods, i Alex Kurtzman, un dels principals artífexs del reboot fílmic. La sèrie suposa una modernització en nombrosos aspectes, perquè és la primera de la saga que dóna bona part del protagonisme a les dones i accentua encara més la lectura política de les seves trames.

Al llarg de quinze episodis, cinc més dels previstos en un primer moment, la nova Star Trek se centra en les aventures de la tripulació que va obrir el camí de l'exploració de l'espai, deu anys abans que Kirk i Spock facin la seva particular travessia galàctica. Però l'expedició no estarà exempta de perills, perquè a més d'haver de sobreviure a espècies hostils haurà de vèncer els recels dins la pròpia Federació de Planetes. La nova sèrie compta amb un magnífic planter d'intèrprets encapçalat per Michelle Yeoh, Sonequa Martin-Green (la Sasha de The Walking Dead), Jason Isaacs, Doug Jones, Anthony Rapp, Shazad Latif, Maulik Pancholy i Clare McConnell. Per cert que entre els productors hi ha el veterà Nicholas Meyer, autor Star Trek II: La ira de Khan i Star Trek VI: Aquel país desconocido.