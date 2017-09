La ruta de la Tapa de l'Anxova farà parada a 49 locals de l'Escala

Comença la Ruta de la Tapa de l'Anxova. El municipi de l'Escala celebra des d'avui i fins a l'1 d'octubre una mostra gastronòmica que viatjarà per diferents establiments i que té per objectiu donar a conèixer l'anxova, el producte estrella d'aquesta localitat de l'Alt Empordà. A més, aquest any és l'edició en què la mostra compta amb més establiments implicats que mai, arribant a un total de 49.

Els usuaris, amb una mena de passaport de la ruta en mà, podran anar tastant les diferents tapes i segellant aquells establiments pels que han passat. Qui les hagi degustat totes i entregui el seu passaport completament segellat podrà votar quina ha estat la millor tapa de l'any i quina li ha semblat més original. A més, entrarà en un sorteig d'un àpat al Celler de Can Roca per a dues persones.

Qui hagi aconseguit el segell de 26 tapes participarà en el sorteig de cinc tiquets de 50 euros per gastar en els comerços de la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala durant el mes d'octubre, mentre qui segelli les 21 tapes de fora del nucli antic participarà en el sorteig d'un àpat per a dues persones al restaurant Santa Pau de Sant Pol de Mar, propietat de la prestigiosa cuinera Carme Ruscalleda.

Aquest any es repeteix l'experiència de l'any passat d'oferir servei gratuït del Carrilet en direcció a Montgó i a Sant Martí d'Empúries, els dissabtes i diumenges de la ruta, entre les set de la tarda i la mitjanit, amb l'objectiu de facilitar el desplaçament entre els diferents establiments.



Carme Ruscalleda, Anxova d'Or

La ruta s'acaba el dia 1 d'octubre, coincidint amb la jornada de la Festa de l'Anxova, que enguany celebra la seva 27a edició. Durant la jornada hi haurà el pregó i el lliurament de l'Anxova d'Or a les onze del matí a la platja, la degustació popular d'anxoves a les dotze del migdia i una cantada d'havaneres amb el grup Oreig de Mar.

El sector anxover ha escollit aquest any la cuinera Carme Ruscalleda per rebre l'Anxova d'Or per la seva ajuda a la difusió del producte gastronòmic estrella de l'Escala. D'altra banda, l'empresari i exdirectiu del Barça Anton Parera, que té una segona residència al municipi i està implicat en diferents activitats culturals locals, serà el pregoner de la Festa de l'Anxova. «Una festa que arriba amb la mateixa força i il·lusió de fa 27 anys per mostrar una manera de ser i de treballar, així com per promocionar un producte de qualitat que marca la identitat d'un poble», remarca l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, el qual destaca també que «l'anxova esdevé la gran protagonista durant 15 dies, amb propostes originals i variades perquè pugeu gaudir de totes les seves vessants».