Alegria continguda

anoro

Galeria d´Art El Claustre, Figueres. Rambla 25. H Del 22 de setembre al 14 d´octubre. De dimarts a dissabte de 10 a 13,30h. i de 17 a 20,30h.



Manel Anoro (Barcelona, 1945), o «Anoro» –que és com signa les seves pintures– va ser un destacat tècnic de sistemes d´IBM fins que va arribar als quaranta anys: d´un dia per l´altre –en el seu cas és literalment cert– va trencar amb quasi tot i, com se sol dir, es va embolicar la manta al cap per posar-se a treballar en allò que millor sabia fer: pintar. «Només és bo el que insisteix en les seves habilitats», confessava no fa gaire un Anoro que segueix apostant per un art proper a la gent: «No tinc cap interès a fotre´m en un món d´incomprensió».

En aquest sentit, Manel Anoro no té massa problemes per realitzar un salt cronològic d´un segle a l´hora de cercar les seves fílies pictòriques en autors com Cézanne, Gauguin o, de manera molt especial i explícita, Matisse: d´ells n´aprèn, com evidencien els seus treballs, un gust indissimulat per les possibilitats expressives del color i un desig perenne per retornar a uns orígens de la humanitat de regust arcàdic o roussonià i, per descomptat, a-històric. En aquest sentit, les seves obres es repleguen en elles mateixes mitjançant una afirmació del propi mitjà i, potser també, després d´una constatació bàsica que, paradoxalment, es basa en un cert desencant envers els diferents projectes crítics assumits per la modernitat o, de manera més general, per un desencís davant les promeses llançades a la palestra per les diverses ideologies que ens volen adoctrinar. Per això les pintures d´Anoro són, en darrera instància, parèntesis de llum on s´intenta escenificar, contra corrent, un festí cromàtic on allò que compta és la mirada vitalista i desinteressada, el gaudi estètic, la seducció cromàtica.

Ja ho deia Baudelaire: «No deprecieu la sensibilitat de ningú: la sensibilitat és el geni de cadascú». O, més encara: «Per fugir de l´error de les apostasies filosòfiques, em vaig resignar orgullosament a la modèstia: em vaig acontentar en sentir; vaig tornar a trobar un asil en l´impecable ingenuïtat». Autèntica o falsa modèstia, el que compta és el gir copernicà que reclama l´autor de Les flors del mal: tornar l´art a un principi de realitat eminentment emocional i, en la mesura que sigui possible, incontaminat. Per això Anoro ens trasllada sovint, amb els seus quadres, a diferents indrets del tròpic, a Menorca o al Nord d´Àfrica: per destil·lar-ne l´essència vital que encara conserven. Amb tot, és innegable un cert gir en la producció pictòrica del barceloní: és com si la festa cromàtica hagués transmutat en un concert molt més sobri on el vitalisme desacomplexat dóna pas, també, a una forma d´optimisme allunyada de la ingenuïtat. De fet, l´actualitat internacional també havia d´afectar d´alguna manera la paleta més jovial de la plàstica catalana actual: caldrà veure què passa després de l´1 d´octubre, és a dir, si podem instal·lar-nos en la llum i en el color o si haurem de submergir-nos en la grisor dels anys pretèrits.