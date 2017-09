Telèfons de laboratori La prova del cotó dels «smartphones»

Quan pensem en la inversió que les grans companyies fan en crear els seus nous mòbils sempre ens ve al cap tot el relacionat amb el disseny o amb el desenvolupament de noves tecnologies. Però a més hi ha una part important de l'R+D+I que va destinada a fabricar nous materials més resistents i duradors. I per aconseguir-los cal realitzar unes intenses -i curioses- proves de resistència que garantiran la fiabilitat de l'últim telèfon de moda.

La companyia Huawei té a la ciutat xinesa de Shenzhen el seu laboratori de fiabilitat. Aquí realitzen tot tipus de proves als seus dispositius per assegurar-se que quan surtin al mercat no només no fallaran, sinó que a més la construcció i els materials emprats el dotaran de fiabilitat i resistència.

Els nivells d'humitat i especialment els canvis de temperatura afecten de forma significativa els smartphones. És per això que un dels principals test a què són sotmesos tenen a veure amb això. Una càmera estanca en la qual s'introdueix el telèfon a provar serà l'encarregada d'augmentar la temperatura fins als 180?°C. La mateixa màquina s'aplicarà al telèfon una temperatura de -90?°C. Durant aquesta prova també se sotmet el telèfon a condicions d'humitat extremes que determinen de quina manera afecten aquestes condicions els dispositius.

Els canvis de temperatura també incideixen de manera important sobre els telèfons mòbils de manera que la següent prova és molt important per comprovar la fiabilitat dels diferents models. Una nova màquina s'encarrega de mesurar aquesta variable. Amb dues càmeres estanques, una a 80 ºC i una altra a -40 ºC, una plataforma amb el telèfon sobre ella s'encarrega de passar d'una càmera a una altra verificant la resistència als canvis bruscos de temperatura. A més, proves de pressió, caiguda, cops, llum i fins i tot torsió serveixen per verificar tots i cada un dels models que sortiran al mercat. I és que un telèfon amb un problema de fiabilitat pot arruïnar no només l'exercici fiscal, sinó també la imatge d'una companyia.



Cables i proves dobles

A vegades les proves de resistència no són del tot concloents i per això amb certes parts del dispositiu, com els botons, es realitzen diferents proves per creuar les dades. Les mateixes màquines que verifiquen la durabilitat dels botons dels telèfons són les que s'encarreguen de realitzar el control de qualitat en altres dispositius amb botons, com ara comandaments a distància de televisors, projectors i dispositius d'àudio.

A qui no se li ha trencat el cable de càrrega en alguna ocasió? Tant el cable com el carregador són dos elements que pateixen molt amb l'ús diari. És per això que també són sotmesos a diferents proves de resistència per intentar que, almenys, durin tant com el telèfon. Però cal fer un advertiment: no intenti realitzar aquestes proves a casa o molt probablement es quedarà sense mòbi