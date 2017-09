Ventalló celebra la Fira de l'Oli amb un concurs d'allioli i una masterclass amb estrelles

El municipi de Ventalló celebra aquest diumenge la 27a edició de la Fira de l'Oli. Una jornada on les degustacions, les tapes, els vins, les actuacions i les parades de productes gastronòmics i d'artesania ompliran els carrers de festa.

Un dels actes més destacats de la fira serà el primer concurs d'All-i-Oli de Ventalló, que tindrà lloc el diumenge a les onze del matí al Parc de la Bassa. Per elaborar allioli es necessita una tècnica minimalista a base de molta experiència. És per aquest motiu que el municipi vol posar èmfasi a aquest art organitzant, per primera vegada, el concurs d'allioli.

La competició té l'objectiu de premiar el millor alliolaire en igualtat de condicions. És a dir, es tracta de fer un allioli ben emulsionat amb els ingredients mínims: una cabeça d'alls de Banyoles pelats; vinagre, llimona o aigua; sal; i oli de Ventalló. Salvador Garcia-Arbós, periodista gastronòmic i autor d' El Llibre de l'Allioli serà l'encarregat de presentar l'acte.

El jurat, format per sis membres, valorarà l'habilitat, la textura, la quantitat d'oli usada per una cabeça, el sabor, el volum, la consistència de l'emulsió i la brillantor.

La competició donarà el seu tret de sortida a 2/4 de dotze del migdia. Els concursants tindran mitja hora per elaborar la salsa i tot seguit, a les dotze, es durà a terme la deliberació del jurat i la degustació dels alliolis elaborats. Serà a 2/4 d'una del migdia quan es faran públic els guanyadors i es procedirà al lliurament dels premis.

Els assistents, a més, podran gaudir d'una demostració i degustació d'allioli amb l'oli d'oliva verge extra Serraferran DOP Oli de l'Empordà, guardonat amb el distintiu de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent 2016-2017. La degustació s'acompanyarà amb el pa de tramuntana del Gremi de flequers de les comarques gironines. A càrrec de Rafel Guillot, l'acte tindrà lloc a la una del migdia al parc de La Bassa de Ventalló.



Cuinem amb estrelles

Un altre dels actes més destacats de la Fira de l'Oli de Ventalló serà la Masterclass de la cuina de l'oli d'oliva. Els assistents podran aprendre a elaborar salses, maceracions i cuina en cru i a baixa temperatura de la mà de Xavier Rodríguez i Omy Granada, cuiners amb sis anys d'experiència al restaurant el Celler de Can Roca.

La jornada, que començarà a les deu del matí a l'edifici del Molí d'Oli de Ventalló, està adreçada als amants de la cuina que vulguin aprendre noves fórmules. Per assistir-hi és necessària la inscripció prèvia que es pot fer trucant al 972 793 076 o el 672 627 72, o bé enviant un correu a info@oliventallo.com. La classe té una durada d'una hora i mitja i costa 12,50 euros.