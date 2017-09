Vetusta Morla passarà per 16 ciutats de set països per presentar el seu nou àlbum d'estudi

Vetusta Morla va anunciar ahir les parades de la gira del seu imminent nou disc, Mismo sitio, distinto lugar, la qual passarà per 16 ciutats de 7 països, començant per Llatinoamèrica, abans d'oferir 8 concerts a Espanya i altres 2 a Portugal. El grup madrileny, que actuarà el proper 25 de novembre a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (Mèxic), començarà el seu periple oficial l'1 de març al Centre de Convencions Barranco de Lima, ciutat en la qual actuaran per primera vegada. El seguiran cinc concerts a l'altra banda de l'Atlàntic al mes de març: Santiago (dia 3, Teatre Coliseu), Bogotà (dia 8, Teatre Major Julio Mario Santo Domingo), Medellín (dia 10, Teatre Pablo Tobón Uribe) , Ciudad de México (dia 15, plaça Condesa) i Buenos Aires (dia 23, Teatre Òpera). La seva gira tocarà territori espanyol el 28 d'abril al Multiusos Sánchez Paradiso de Salamanca, abans de marxar cap a Múrcia (3 de maig, Recinte Firal de la Fica), Sevilla (5 de maig, Auditori Rocío Jurado), la Corunya (12 de maig, Coliseum) i Barcelona (Palau Sant Jordi).