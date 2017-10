Cims amorosos

«LA MONTAÑA ENTRE NOSOTROS» ?Idris Elba i Kate Winslet protagonitzen aquest drama romàntic al voltant d'un parell de desconeguts que s'hauran d'ajudar mútuament per tal de sobreviure

Tot i que la filmografia d'un país com Palestina esdevé d'allò més desconeguda per la resta del món, el cineasta Hany Abu-Assad va aconseguir trencar totes les fronteres l'any 2005 amb el seu film Paradise Now, relat en el qual ens contava com dos joves palestins, amics des de la infància, eren reclutats per dur a terme un atemptat suïcida a Tel Aviv. L'èxit assolit per aquesta proposta (el film es va endur, entre d'altres premis, l'Oscar, el Globus d'Or i el premi del públic al Festival de Berlín) va projectar la carrera del cineasta, que va poder distribuir amb total normalitat les seves següents pel·lícules (de les quals Omar, de l'any 2013, esdevé la més brillant) i també provar fortuna en la indústria nord-americana.

D'aquesta manera, La montaña entre nosotros s'erigeix com la primera temptativa d'Abu-Assad rere una gran producció i amb actors de renom, un fet que, a més a més, ve acompanyat del repte d'adaptar un text aliè. Així, La montaña entre nosotros esdevé una adaptació cinematogràfica de la novel·la The mountain between us, de l'escriptor nord-americà Charles Martin i que a l'Estat espanyol es va editar l'any 2010 amb el títol de Un segundo amanecer. El relat ens presenta dos estranys que esperen el seu vol a l'aeroport de Salt Lake City: Ashley Knox, una jove i guapa periodista, atrafegada amb els últims preparatius del seu casament, i Ben Payne, un prestigiós cirurgià l'agenda del qual l'obliga a arribar a la seva ciutat l'endemà mateix. A causa de la forta tempesta, però, el vol s'acaba cancel·lant, i en Ben decideix pel seu compte llogar una avioneta tot oferint a l'Ashley la possibilitat d'acompanyar-lo. Durant el vol, i a causa de les inclemències meteorològiques, l'avioneta s'estavella a les muntanyes i el pilot mor, un fet que obliga la parella de supervivents a emprendre un complicat viatge a través de centenars de milles de terres inhabitades. Al llarg d'aquest dificultós periple, l'amor anirà sorgint entre ambdós.

Amb Kate Winslet i Idris Elba (protagonista de la recentment estrenada La torre oscura) com a parella principal del film, La montaña entre nosostros també compta amb la presència de secundaris de luxe com Beau Bridges (germà de Jeff Bridges que, tot i no ser tant popular, ja duu gairebé cinquanta anys de carrera) o Dermot Mulroney, actor que a pesar de la seva dilatada trajectòria encara és recordat per la seva presència a La boda de mi mejor amigo.