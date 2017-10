Més de 30 cerveses per tastar a la fira de Vidreres

El municipi de Vidreres celebra la cinquena edició de la Fira de la Cervesa Artesana amb l'objectiu de difondre i promocionar el sector

En els últims anys la cervesa artesana ha agafat relleu en el mercat català. Una beguda molt apreciada en els països nòrdics però també a Catalunya on s´organitzen diferents fires que giren al voltant d´aquest producte. És el cas de Vidreres que celebra aquests dies la V Fira de la Cervesa Artesana.

Més de 30 tipus diferents de cervesa es podran tastar en els nou estands que entre avui i demà ompliran la plaça Lluís Companys del municipi. Un dels grans atractius de la fira és que comptarà amb una cervesera francesa que donarà un toc especial i diferent a la mostra, la qual pretén ser un fòrum de difusió i promoció d´un mercat i una cultura.

La fira, organitzada per l´Ajuntament de Vidreres i l´Associació de comerciants del municipi, obrirà les seves portes avui a les set de la tarda. A banda de cerveses, la mostra també comptarà amb servei d´entrepans i pinxos, tot amenitzat amb actuacions en directe. El primer grup que pujarà a l´escenari serà Removida, avui a les deu de la nit. Removida és un grup banyolí de versions de pop-rock de bandes espanyoles dels anys '80. Entre el seu repertori destaquen cançons de grups de renom com Loquillo, El Último de la Fila o Héroes del Silencio.

El dissabte la fira es despertarà més d´hora, a 2/4 de dotze del migdia, amb el jazz de Dixiecat Street Band. I a les sis de la tarda, el grup repetirà actuació amb una zona habilitada per balladors de Lindy Hop. La banda està composada per una formació clàssica del Dixieland que pot incloure, entre d'altres instruments: trompeta, clarinet, trombó, tuba, banjo i percussió.La festa continuarà al vespre amb el concert de The Bob Standards, una banda que es mou per múltiples gèneres, des del Rockn'Roll d'ElvisPresley, Chuck Berry i Johnny Cash passant per la dècada dels 60 amb el so de TheBeatles fins el Soul de James Brown i Wilson Pickett i el reggae de Bob Marley. El seu espectacle, també, posa un especial èmfasi en els èxits dels 70, 80 i 90, tot versionant els clàssics d'artistes tan diversos com David Bowie, Prince, ABBA o Queen.



Diversitat d´activitats

La fira, on hi acostumen a assistir més de 2.000 persones entre els dos dies, també comptarà amb un punt lúdic per atraure a un públic més gran. A la plaça de l´Església, els més petits podran gaudir d´inflables, llits elàstics i un planetari, mentre que al recinte de la Fira tindrà lloc demà una Pluja d´Euros. I per fer més pinya, s´ha organitzat un dinar popular demà.