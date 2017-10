Música, cercaviles i activitats ompliran la Fira de la Poma d'Ullà

El municipi d´Ullà celebra aquest diumenge la Fira de la Poma. Una jornada on l´autèntica protagonista serà aquesta fruita tan arrelada al poble. Un mercat d´artesania, food trucks, una zona infantil, una trobada de puntaires i una cercavila ompliran de festa els carrers d´aquest petit poble baixempordanès.

La Fira de la Poma celebra la seva onzena edició amb una oferta d´activitats molt diversa i per a totes les edats. Sens dubte, l´acte central de la Fira serà la venda de pomes que es fa a la mateixa plaça d´Espanya, davant l´Ajuntament. Enguany s´ha decidit canviar el sistema de venda per fer-lo més àgil. L´any passat es van arribar a vendre uns 4.500 quilos de pomes.

A la mateixa plaça hi haurà novament la parada de coques que elaboren els veïns del municipi. La venda de les coques, que en un principi va servir per restaurar els capgrossos del poble que tenien més de 30 anys, ara va en benefici de l´Associació de Mares i Pares d´Alumnes de l´escola Puig Rodó del municipi. A la plaça, a més, entre les 10 i les 13 hores, hi haurà una trobada de puntaires.

Un altre punt de la Fira serà la sala polivalent, on hi haurà terrassa per poder esmorzar, fer el vermut, dinar o berenar. A més, hi haurà una zona de jocs infantils tradicionals per als més petits de la família, com també una demostració de l´art i ofici de picapedrer, que elaborarà pomes i pomeres en pedra. Al matí, d´altra banda, hi actuaran dos dels clubs esportius del municipi. A les 10:30 hores, ho faran les gimnastes del Club Rítmica Esther. I, seguidament, els ciclistes de Futur Esport faran una gimcana. Al llarg del nucli antic hi haurà parades d´artesania i d´alimentació i productes relacionats amb la poma. A més, a les 12.30h hi haurà una cercavila pels carrers més cèntrics amb els capgrossos d´Ullà i una tamborinada amb el grup El Bruel dels Timbalers, que aniran acompanyats d´altres grups de tambor.