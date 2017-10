Les Fires d'aquest cap de Setmana

XXIV Firatast a Girona

Firatast es basa en la promoció del plats i productes d'alimentació a través del tast i ho vincula amb el turisme als municipis, buscant un motiu més, per acostar-los al seu potencial turístic, patrimonial i cultural.

El funcionament de FIRATAST ofereix al visitant una ocasió única per poder tastar una àmplia varietat de productes d'alimentació.



Girocòmic a Girona

La segona edició de Girocòmic – Fira del còmic i l´entreteniment de Girona, es celebrarà els dies 12, 13, 14 i 15 d´octubre de 2017 i triplicarà el seu espai en relació a l´edició anterior.

Com a novetat s´hi dedicaran espais als jocs de taula, als videojocs i als tallers divulgatius, que se sumaran a les exposicions, la zona infantil i la sala de projeccions de l´anterior edició. Al llarg d´aquests 4 dies, també hi haurà la visita de diferents autors, dibuixants i experts del món del còmic, que participaran en nombroses activitats, com conferències i taules rodones, signatura de llibres i dibuix en directe. En el mateix recinte també hi haurà una zona dedicada als fanzines i obres d´autoedició.



Fira de Santa Teresa i Fira Catalana de l'Ovella a Ripoll

La Fira Catalana de l´Ovella se celebra des de l´any 1853, i tot i que ha anat evolucionant amb el pas del temps, s´ha centrat sempre en la importància d´aquest animal en la tradició del Ripollès. En els seus inicis, la fira coincidia amb l´època del pas dels ramats transhumants. Avui, l´objectiu és atraure visitants i donar a conèixer les races ovines de casa nostra i els estris del camp que han fet servir tradicionalment els ramaders pirinencs, com els quartissons, les esquelles i les campanetes.



Fira de la Cervesa de Platja d'Aro

Gran festa de tardor a Platja d'Aro amb la Festa de la Cervesa a la Plaça del Mil·lenari, al centre de la ciutat, el cor de la seva vida al carrer. Poden degustar fins a 30 varietats de cervesa internacional i, com a novetat d'aquest any, descobrir algunes de les produccions artesanals del país alhora que pot gaudir-se de les varietats gastronòmiques més tradicionals i ballar amb la música de les xarangues i les orquestres més originals. No oblideu la gerra commemorativa d'aquesta edició per la vostra col·lecció.



Fira de la poma d'Ullà

Mercat d´artesania, venda de pomes, food trucks, zona infantil, cercavila,

trobada de puntaires, ?



Fira Playmòbil a Figueres

Maquetes especials relacionades amb la història de Figueres ocupen un espai a la Casa Empordà . Hi ha espai d'exposició, de col·leccionisme, de venda i activitats paral·leles fins diumenge

Els clics de Playmobil són els protagonistes de la primera fira centrada en aquesta coneguda joguina que des de fa anys ha traspassat l'univers dels més petits per convertir-se també en peça de col·leccionista. Fins diumenge es poden veure a la Casa Empordà de Figueres maquetes especials creades per aquesta primera edició centrades en la ciutat que l'acull. Una fira de col·leccionisme amb punts de venda, una exposició de figures gegants i l'esperat concurs 'Troba el Click Perdut' on els concursants que trobin les figures amagades rebran un premi.