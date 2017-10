Els cors vulnerables dels homes

El corazón de los hombres , de Nickolas Butler, és una profunda novel·la en la qual l'autor aprofundeix en la representació de la família americana. Grans personatges que trobaran en l'amistat l'amulet per sortejar les dificultats i contradiccions de la vida.

matías crowder

La història comença l'estiu de 1962 en un clàssic campament americà de boy scouts. Nelson, «el corneta», el més aplicat de tota la tropa, travessa aquesta edat en què es deixa de ser un nen per ser un home, convertint-se en el més vulnerable de tots. Per la seva mateixa aplicació, és l'objecte de totes les burles. Nelson és així, li interessen els nusos, els insectes, els invents, és el primer de la classe. La seva corneta és un present heretat d'un avi que va lluitar en la Primera Guerra Mundial. Fill d'una altra guerra, com moltes generacions d'americans, el seu pare travessa aquell focus de frustració i del sense sentit del tornar a casa, després de tornar de les trinxeres d'Europa.

La ploma de Nickolas Butler descriu amb precisió quirúrgica aquella tensió familiar en la qual viu Nelson i que comparteix amb moltes llars d'aquell temps. Un pare frustrat, una mare que li té por i que vol escapar de la llar, el nen que rep pallisses cada vegada més fortes, com si així el seu pare descarregués en ell tota la seva ira continguda. Fins que un dia se'n va, el pare, i la llar finalment es trenca. Entre totes les bromes que rep Nelson –una nit li abonyeguen i orinen sobre la corneta–, el seu únic amic serà Jonathan, un noi del grup dels grans, un aliat que l'acompanyarà per la resta de la seva vida.

Quan la història fa el salt a l'estiu de 1996, passats més de trenta anys, el corneta Nelson i el seu amic Jonathan són dos homes grans curtits per la vida. Nelson ha estat a Vietnam, i ja no és aquell noi innocent dels campaments d'estiu. Jonathan repeteix com un ritual la seva assistència als campaments d'estiu, ara amb el seu fill Trevor, encara adolescent, avorrit de la vida de casat i la rutina familiar. Si als anys setanta Butler descriu la tensió familiar, on les dones amb prou feines tenien veu, en els noranta la descreença de tot el que els havien ensenyat envolta els seus personatges en la confusió i el fet de semblar perduts tot i haver complert tot el que s'esperava d'ells.

Serà Trevor qui completi més tard el mateix ritual amb el seu propi fill, en una aposta de generacions de pares que desitgen ensenyar alguna cosa de la vida als seus fills. I on cada època té els seus propis paràmetres i requeriments. Els emblemes dels escoltes, que segueixen sent els mateixos, trobaran el seu significat diferent segons les seves pròpies vides i personalitats.

El corazón de los hombres descriu el món masculí d'una societat travessada per les guerres. L'educació dels homes, transmesa per altres homes que, en la majoria dels casos, de generació en generació, no hi han trobat més saviesa que la desgràcia. La vida aviat s'ocupa de posar a cada un en el seu lloc, on hauran de superar els desenganys. La lleialtat, l'amistat, el pas del temps, la família, són els eixos clau des d'on Butler edificarà una esplèndida novel·la carregada de vida i amb els quals realitza un panell general de la societat moderna.

Butler és llicenciat per la Universitat de Wisconsin i pel taller d'escriptors del mateix centre. Ha treballat al departament de manteniment de Burger King, de venedor de salsitxes, en una empresa de telemàrqueting, en una indústria càrnia, en un torrador de cafè i de dependent en una licoreria. Quan fa uns anys va sorprendre la crítica amb la seva primera novel·la, Canciones de amor a quemarropa, va iniciar una carrera marcada per una profunda i única visió de la societat americana.