Història d'un desembarcament

Tot i que esdevé força desconegut a les nostres contrades, Pierfrancesco Diliberto (el qual es fa anomenar amb el malnom de «Pif») s'ha forjat una notable popularitat a Itàlia gràcies a una trajectòria on ha combinat la interpretació, la presentació de programes televisius i fins i tot la locució en xous radiofònics. Artista que ha fet bandera de la crítica a la màfia siciliana, va debutar en la direcció de cinema l'any 2013 amb La màfia solo mata en verano, comèdia on aquesta organització criminal és objecte de burles i que va acabar convertida en sèrie de televisió.

Amb Amor a la siciliana, Diliberto torna a posar en el punt de mira del seu relat altre cop la màfia, en aquesta ocasió per contar (tot basant-se en fets la majoria d'ells reals) com els caps locals d'aquesta organització van apoderar-se de la majoria de càrrecs polítics de Sicília mitjançant la permissivitat de l'exèrcit nord-americà, el qual va servir-se d'aquest pervers pacte per conquerir l'illa durant la Segona Guerra Mundial sense haver de disparar a penes ni un tret. Amb el popular mafiós italoamericà Lucky Luciano com a pont entre ambdós àmbits, Sicília es va convertir en una illa que va quedar en mans d'assassins confessos, lladres, extorsionadors i traficants, els quals el poble mantenia empresonats i que esdevingueren els beneficiaris d'una amnistia que va dictar, des dels EUA, el propi Luciano, per acabar ocupant tots els càrrecs públics de confiança, des d'alcaldes a ministres.

Aquest rerefons (contat amb humor i ironia a pesar de la tristesa que provoca) contingut en el relat serveix per ubicar el principal eix argumental que conté Amor a la siciliana, el d'un jove italià que viu als Estats Units i que s'allista a l'exèrcit amb la idea de viatjar a Sicília per demanar la mà de la seva estimada, la qual segueix encara a l'illa, mentre el fill d'un mafiós intenta per tots els mitjans casar-se amb ella.

Amb el mateix Diliberto com a principal intèrpret del film, Amor a la siciliana ha esdevingut un dels grans èxits de la temporada a la taquilla italiana.