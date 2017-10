Humor paranormal

No només Stranger Things viu de la seva (suposada) apel·lació a la nostàlgia dels 80 i els 90. Recentment s'ha estrenat, sense fer gaire soroll, la comèdia Ghosted, un homenatge passat de revolucions a les comèdies fantàstiques d'aquelles dècades. Sense res de l'altre món, aconsegueix el seu objectiu fonamental: divertir els fans del gènere.

Creada per Tom Gormican i Kevin Etten, la sèrie parteix d'una reformulació de la buddy movie clàssica. Un home amb una particular sensibilitat per percebre fenòmens paranormals i un guarda de seguretat convençut de l'existència d'altres dimensions són reclutats per una unitat especial del Govern per perseguir i documentar aparicions fantasmagòriques. És un encàrrec amb consciència de causa, perquè la manifestació d'entitats sobrenaturals ha augmentat exponencialment en els últims temps, fent témer que es tracta del prolegomen d'un incident molt més seriós. Malgrat les seves reticències inicials, els dos homes acaben embarcant-se en la missió, per acabar descobrint que l'incident té més a veure amb les seves respectives vides del que es pensaven.

Plena d'homenatges a films com Los cazafantasmas i Men in black, però també al cinema de terror més actual, Ghosted té entre les seves principals virtuts que no pretén ser una altra cosa que el que realment és: una explotation en clau còmica de la cinefília del seu públic natural. El seu humor no sempre és funcional (sobretot perquè alguns gags resulten massa previsibles) però s'ha de reconèixer que diverteix, és entretinguda i els seus personatges tenen el punt just de paròdia. Això últim es deu, en gran mesura, al carisma d'Adam Scott i Craig Robinson, còmics de llarga trajectòria que saben perfectament en quin tipus de producte estan ficats. Al seu costat destaquen secundaris molt solvents com Amber Stevens West, Adeel Akhtar i Ally Walker, que ja va treballar amb Scott a la molt reivindicable sèrie d'HBO Dime que me quieres.