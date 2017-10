Les millors propostes per sortir de casa a aquest cap de setmana

Faemino y Cansado garanteixen les rialles - Girona

La veterana parella de còmics Faemino y Cansado són sinònim de riures assegu­rats. El seu humor és tot un plantejament ideològic i estètic, forjat amb l'experiència de més de dues dècades d´experiència sobre els escenaris. ¡Quien tuvo retuvo!, que arriba aquest diumenge a l'Auditori de Girona, en el marc del festival Temporada Alta, és un espectacle ple de reminiscències que farà trontollar tota convenció i omplirà de rialles el pati de butaques. Una altra volta de rosca a la seva particular i lúcida percepció del món que ens envolta i que només podria sorgir, com ells mateixos expli­quen, «de la soledat de les muntanyes de Sòria i de reflexions de l´after-punk».



«Àries de reservat» - Girona

Sala Planeta, Girona, avui a les 20:30

El director Marc Rosich i Elena Martinell presenten aquesta òpera còmica sobre una soprano i la seva pianista contractades per a un concert privat molt especial en el qual no podran veure res del que passi. Després de les dotze campanades, però, el guirigall de la festa s´atura de cop. Quan es treuen la bena no queda ningú viu.



Donallop visiten el Yeah! - Girona

Yeah! Indie Club, avui a les 23:00 h

El duet mallorquí Donallop, (Pere Bestard i Joana Pol) presenta aquest divendres al Yeah! de Girona Misteris de sa vida, un segon àlbum enregistrat a Cadis als estudis del prestigiós productor Paco Loco. Aquest disc els ha permès experimentar amb el format de banda, eixamplant el seu so amb el format de quartet de pop.



Teatre El «Macbeth» mexicà - Salt

El Canal, Dissabte, a les 20.30 h

P 28 € E https://temporada-alta.koobin.com

Ambició, sang i poder durant la Revolució Mexicana (1910-1920). Mendoza és la història del general José Mendoza que, empès pels pronòstics d´una vella bruixa i persuadit per la seva dona, comença una interminable cadena de sang. Adaptació cent per cent mexicana del Macbeth de William Shakespeare, amb actors no professionals.



Música - Trobada de corals - Palamós

Teatre La Gorga (Palamós). Dissabte 21, a les 18 h

Entrada gratuïta. https://www.lagorga.cat

Tercera trobada de corals d´adults organitzada per Fusions Grup Vocal a Palamós. A l'escenari, set formacions musicals ben diferents amb repertoris diversos com la cançó tradicional catalana, la cançó marinera, cants gòspel, cants de sentiment andalús i els èxits més populars de la música pop.

Música El Petit de Cal Eril - Olot

Sala El Torín Dissabte 21, a les 20.00 h

P 10 € (ant.) / 12 € (taq.) https://olotcultura.koobin.com

El Petit de Cal Eril presenta aquest dissabte a Olot el seu cinquè disc, La força (Bankrobber), un treball amb el qual el músic fa una evolució cap al pop amb cançons austeres i que ens transporten al seu món interior. L´àlbum és una història i cada cançó, un capítol d´aquesta història. Un concert tranquil, per seure, escoltar i emocionar-se.



Música- La percussió de yuhan su - Girona

Sunset Jazz Club - Dissabte, a les 23.00 h.

P 10 € (general) W http://www.sunsetjazz-club.com

Ancorada en la tradició del jazz més pur, la música de la jove vibrafonista Yuhan Su representa la veu d'una nova generació de músics que utilitzen el jazz com a llenguatge universal i plataforma per crear nous camins de creació musical. La percussionista taiwanesa es presenta a Girona acompanyada d´un quartet.



Infantil - «Tututs!» per la família - Banyoles

Auditori de l'Ateneu - Dissabte, a les 12 h

P 5 € (ant.) / 7 € (taq.) E http://cultura.banyoles.cat

La Cobla Bisbal Jove convida a descobrir històries que s´amaguen darrere d'una cobla. Una aventura per a nens i nenes on, amb grans dosis d´humor i amb la participació del públic, la cobla i l'actor David Planas conviden a apropar-se als instruments de cobla. Conjuntament interpreten un repertori variat, amè i sorprenent.



Circ - «Mundos de papel» - Blanes

Teatre de Blanes - Diumenge, a les 19 h a 10 € (taquilla)

http://www.teatredelacostabravasud.cat/entrades-online

Vol'E Temps és una companyia de circ en procés d'investigació i renovació constants que aquest diumenge arriba a Blanes per presentar Mundos de papel, espectacle sobre un home sol i abandonat que recorre els passadissos buits d'un lloc on només queden els somnis dels seus antics amfitrions. Un espai de records i imaginació.