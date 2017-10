Nomadic Massive i Jungle Fire, caps de cartell del festival de música negra Say it Loud

Nomadic Massive, Tank and The Bangas, Jungle Fire, Pad Anthony, The Bongo Hop, Big Menu i Nidia Gongora són algunes de les bandes que participen en la desena edició de Say it Loud, segons ha informat aquest festival de música i cultura negra de Barcelona. El festival, que va començar ahir i es prolongarà fins al 31 d'octubre, inclou aquest any un bon nombre de bandes de l'altre costat de l'Atlàntic, que actuaran en diversos espais de la ciutat, com La Farinera del Clot, Ateneu Popular 9 Barris, Fàbrica de Creació Fabra i Coats i Ateneu l'Harmonia.

El Say it Loud va arrencar ahir amb l'exposició Els carrers són nostres, sobre el grafit a Barcelona, i la projecció del documental Right to Wynwood (Street art i gentrificació a Miami), de Camila Álvarez i Natalie Edgar. Avui divendres arriba un dels plats forts del Say it Loud, l'actuació dels canadencs Nomadic Massive, que aterren per primera vegada a Espanya. Tancaran aquesta edició Loud els Tank and The Bangas, una banda de Nova Orleans que parteix del rhythm'n soul i introdueix altres gèneres com spoken word, rock o gospel.