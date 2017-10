Telèfons intel·ligents La nova fornada

Realitzar una planificiació quan has d'escriure de tecnologia és, com a mínim, una pèrdua de temps. I és que tot el que puguis tenir previst realitzar se t'ensorra quan en una mateixa setmana s'anuncien nous dispositius o es llancen a la venda al nostre país novetats com les que il·lustren aquesta pàgina.

Dilluns, el gegant xinès Huawei va presentar des de Munic per a tot el món el seu nou vaixell insígnia, el Mate 10. Acompanyat dels seus cosins, el gros Mate Pro-que no es vendrà al nostre país- i l'exclusiu Mat Porsche -que es vendrà però que costa un dineral- el nou dispositiu de Huawei és realment únic gràcies al seu revolucionari processador, el Kirin 970, el primer de la seva espècie amb una xarxa neuronal capaç de realitzar operacions d'intel·ligència artificial.

El nou smartphone de Huawei arriba de nou amb les sevess aclamades càmeres posades a punt per Leica, cosa que el converteix en la primera opció si el que busques és la fotografia. Càrrega ràpida -encara que no sense fils-, un sistema únic per evitar que s'alenteixi amb el pas del temps i doble SIM 4G el fan a més perfecte per a entorns laborals. I aquestes són només algunes virtuts.



Torna la Blackberry

No. No es tracta d'un anunci de Brummel. L'esperada, anhelada per molts i desitjada nova BlackBerry KeyOne ha aterrat a Espanya aquesta mateixa setmana. I ara arriba amb l'última versió d'Android.

Acabada de sortir del forn i després d'un primer contacte l'únic que podem dir és que l'espera ha valgut la pena. I molt.

El teclat físic és ara intel·ligent i també sensible al tacte. Això vol dir que si, per exemple, llisquem el dit per sobre de les tecles, podrem interactuar amb les apps sense necessitat de tocar la pantalla.

La seva construcció és robusta, ben acabada i amb un estil que només BlackBerry ha sabut imprimir en tota la història de la telefonia. Disponible en dues versions, de 32 i 64 Gb. D'emmagatzematge, amb aquest dispositiu ha tornat una de les plataformes més segures de la història. I en aquesta època que vivim bona falta ens feia.



Dues pantalles, quasi res!

Nova York va ser el lloc escollit per ZTE per presentar també aquesta setmana el seu pròxim dispositiu, l'Axon M, que a falta d'una pantalla, porta dos. Aquesta innovació en la telefonia ja està despertant no pocs comentaris i l'únic que es pot dir és que per a segons quines tasques ha de ser un plaer tenir dues pantalles. Per presumir de quantitat i de qualitat a les pantalles, han incorporat la tecnologia Dolby Atmos que ofereix una qualitat d'imatge única en certs continguts multimèdia. El problema és que encara no s'ha confirmat la seva venda a Espanya.