La unió de la ceràmica i la gastronomia

La Bisbal de l'Empordà està enmig de la celebració del Tastaolletes. La fira, que va començar el 14 d'octubre i s'estendrà fins al 29 d'octubre, arriba a la seva setena edició amb la voluntat d'atreure visitants i potenciar el turisme fora dels mesos estivals.

El Tastaolletes va donar el seu tret de sortida amb la realització d'un TVShow capitanejat per Carles Xuriguera i Rafel Faixedas, els quals van presentar els tastets dels restaurants i bars participants a l'edició d'enguany, així com les vaixelles de l'exposició. A més, la plaça del Castell de la Bisbal es va omplir el dissabte passat d'activitats al voltant de la ceràmica i la gastronomia per donar la benvinguda a la festa. Degustacions, conferències, activitats per a infants i música van completar l'oferta.

Un any més els restaurants ofereixen un menú degustació, durant el servei de dinar i sopar, a un preu tancat amb 5 tastets/tapes que inclou la beguda (vi DO Empordà). Els bars i restaurants ofereixen un tastet especialitat de la casa a un preu tancat de 3 ? que inclou una copa de vi de la DO Empordà. Tots els establiments serveixen les tapes en plats de ceràmica, realitzats per algun dels productors adherits a la marca Ceràmica de la Bisbal. A més a més, les pastisseries ofereixen un tastet dolç especialitat de la casa i a preu tancat.

Cal tenir present que en aquesta edició hi ha un total de 14 propostes gastronòmiques vinculades a 3 restaurants, 7 bars i 4 pastisseries. Els establiments participants són: L'Absenta, Els Indians, El Teatret, Divinum la Bisbal, Frankfurt Castell, Cafeteria L'Escut, El Toc i Cafeteria Bisbal Park i les pastisseries Can Font, Can Massot, Sans i Galetes Graupera.

La fira gastronòmica inclou, per tercer any, el concurs Tastaolletes. Les persones que facin la ruta gastronòmica podran valorar els tastets degustats i, segons els resultats recollits, es premiarà el Millor tastet i el Millor menú degustació de l'edició 2017.



El toc de la ceràmica

Fins a vuit productors de ceràmica utilitària adherits a la marca Ceràmica de la Bisbal i associats a l'Associació de Ceramistes de la Bisbal presentaran les noves col·leccions de servei de taula de ceràmica en una exposició al Castell Palau de la Bisbal d'Empordà. Aquesta mostra, emmarcada en el Tastaolletes 2017 i coorganitzada per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà i l'Associació d'Empresaris Artesans Ceramistes de la Bisbal i Comarca, romandrà oberta al públic fins al 29 d'octubre.

El Tastaolletes és una iniciativa de l'Àrea de Promoció i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, amb la participació especial de l'Associació d'Empresaris Artesans Ceramistes de la Bisbal i Comarca, l'Espai del Vi Botiga i Atelier Esdeveniments.