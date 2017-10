Arriba la tardor a Platja d'Aro amb una degustació de tapes d'autor

«Tardor de Tapes» ?Un total de 12 establiments participen en la primera edició de la iniciativa gastronòmica que acull el municipi fins al 26 de novembre

Una dotzena d'establiments de la localitat de Platja d'Aro proposen descobrir, fins al 26 de novembre, les seves tapes d'autor. A través d'una ruta per la localitat baix-empordanesa, els comensals poden gaudir de tota la creativitat gastronòmica dels cuiners concentrada en aquestes petites, però sorprenents, propostes. Unes tapes que gràcies a la creativitat, l'originalitat i la combinació de gustos, s'apropen cada dia més a l'alta cuina.

L'activitat s'inscriu dins la Tardor de Tapes, una nova iniciativa gastronòmica que té per objectiu atraure més clients en temporada baixa a Platja d'Aro. La proposta ha estat impulsada per l'Associació Nit i Dia d'Hoteleria, Restauració i Oci amb el suport d'ARO impulsa-Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro.

La iniciativa celebra enguany la seva primera edició i, segons els resultats, els organitzadors no descarten celebrar una acció similar, relacionada amb les tapes, dos cops l'any.



Diversitat gastronòmica

Les tapes dels dotze establiments que participen a la proposta gastronòmica s'acompanyen d'una copa de vi, una canya de cervesa o una aigua, i totes tenen un preu únic de 3,50 euros.

Els comensals poden escollir entre una gran varietat de saboroses tapes. Hi ha plats típics com una tapa de pollastre arrebossat amb tàrtar, una miniburger, un minibiquini, un minientrepà de tonyina o una torrada d'escalivada d'anxoves i formatge de cabra, fins a plats més elaborats com una empanada argentina, ous estrellats amb paleta ibèrica, salmó fresc marinat amb formatge cremós, cogombre i mostassa dolça, un fiocchi de pera amb gambes, un duo criollo de xoriç i morcilla, una llimona merengada amb salsa d'alfàbrega i bergamota i un edamamen amb nigiri de salmó.

Plats que elaboraran un total de dotze establiments: The Grill BB, DBurger, El Cisne, Bar Bona, Catalina, Lizarrán, DGust, Pizzeria La Riera, La Tableta, Aradi, Sushi d'Aro i Bon Dia.