Assalt al poder

Guy Fawkes és una llegenda a la Gran Bretanya, i a la resta del món és més conegut com el revolucionari que va inspirar la màscara del protagonista de V de Vendetta, còmic i pel·lícula. Una minisèrie de la BBC recrea la història de Fawkes i del grup de catòlics britànics, al segle XVII, que va intentar canviar la història del seu país.

La BBC sempre ha estat molt amiga de les reconstruccions històriques. Fa uns anys, acostumaven a ser tan pulcres com efectives, i algunes d'elles han quedat com a veritables icones del rigor històric. Però des que les sèries són un fenomen universal i transversal, la cadena ha decidit modernitzar aquest tipus de relat: continua havent-hi una gran feina de documentació, però la narrativa s'ha tornat molt més contemporània amb el clar objectiu d'atraure un major nombre d'espectadors. Gunpowder n'és un clar exemple, perquè si bé té un esperit pedagògic a l'hora d'exposar els fets, també s'erigeix en un modèlic exercici de suspens que aconsegueix atrapar el públic des de la primera seqüència.

La minisèrie, que s'acaba d'estrenar al seu país i aviat ho farà a casa nostra, fa una lloable descripció del context polític i social per després anar al que realment li interessa: mostrar els preparatius de l'atemptat a la cambra dels comuns que podria haver canviat el curs de la història britànica. Per tant, a Gunpowder són tan importants les intrigues de passadís com la recreació dels nombrosos moments de tensió que van generar, sense perdre de vista uns personatges que mai incorren en els clixés de les produccions històriques. Un dels plats forts és el seu repartiment, encapçalat per Kit Harington (el Jon Snow de Joc de trons és també un dels creadors i productors de la minisèrie), Peter Mullan, Liv Tyler, Mark Gatiss, Derek Riddell, Robert Emms, Shaun Dooley i Tom Cullen, que és l'encarregat d'interpretar Fawkes.