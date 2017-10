L'alternativa artística

Art per a tots els gustos, es podria titular una crònica que volgués sintetitzar en un enunciat breu què passa a Girona durant les escasses dues setmanes que duren les Fires de Sant Narcís; aquesta crònica, tanmateix, es trobaria amb l´enorme dificultat de posar a dins d´un mateix sac propostes que, com a màxim, comparteixen el seu caràcter expositiu. Parlem de mostres d´artesania, d´iniciatives cíviques de regust moralitzant, de projectes inclassificables, de les tradicionals exhibicions de pintura i dibuix o, també, d´assajos visuals extraordinàriament rigorosos: tot plegat dibuixa un mosaic heterogeni que garanteix que cap gust, per refinat o excèntric que sigui, passi per la ciutat sense satisfer la seva necessitat de cultura visual.

Sigui com sigui, hi ha tres o quatre propostes que sobresurten per sobre del guirigall generalitzat, com dèiem, gràcies al seu rigor i densitat conceptual. Destaca, en aquest sentit, l´exposició que el Museu d´Art de Girona dedica a l´Assemblea Democràtica d´Artistes de Girona, un projecte de l´Historiador de l´Art Narcís Selles que, d´alguna manera, tancaria un periple iniciat l´any 1999 amb la publicació d´Art, política i societat (en la derogació del franquisme), un llibre que assumia, sense dilacions ni reserves, l´àrdua tasca d´escodrinyar el nostre passat més recent. En qualsevol cas, la mostra que posava els autèntics fonaments de l´exposició que actualment es pot veure a Girona la va acollir, el passat 2012, el Museu d´Història de la mateixa ciutat: Grup Praxis 75 (1975-1990), una guerrilla comunicativa, reivindicava les figures de Lluís Bosch Martí (Girona, 1941) i Bep Marquès (Girona, 1943 - 2013), dos activistes moguts per la «necessitat» més que no pas per la «voluntat». I és que, en el complex i conflictiu procés de derogació del franquisme, l´alternativa que ells materialitzaven s´endevinava especialment efectiva gràcies a la frescor dels seus plantejaments (que es traduïen en una ingent producció gràfica) i a l´entramat de relacions que van aconseguir habilitar. La seva participació en la fundació de l´Assemblea Democràtica d´Artistes de Girona (1976-1978) —més coneguda per les seves sigles: ADAG— va ser fonamental de cara a comprendre´n la futura orientació.

Per entendre´ns: ADAG (autoorganització, lluita simbòlica, pràctica social 1976 – 1978) arrodoniria el paisatge descrit a Art, política i societat de la millor manera possible, és a dir, servint-se d´un prodigiós desplegament documental i d´una magnífica posada en escena fruit de la col·laboració que el comissari, el mateix Selles, ha mantingut amb antics integrants del grup (com Enric Ansesa o Montserrat Costa) i, en especial, de l´afinada sensibilitat de l´artista Marcel Dalmau, responsable del disseny gràfic i expositiu.

L´altra cita ineludible és a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona: la IX Biennal d´Art exhibeix múscul gràcies a un currículum històric de premiats envejable que compta amb noms com Xavier Escribà i Pep Aymerich (2006), Núria Güell (2008), Job Ramos (2010) o Manel Bayo (2013)... Les dues darreres edicions haurien servit, en canvi, per fer justícia històrica o, potser millor, per certificar la trajectòria d´autors tan incontestables com Quico Estivill i Àlex Nogué que tindrien en comú la capacitat per adoptar registres poètics sense que això comporti pèrdua de densitat conceptual. L´any 2015 va ser el d´Estivill perquè el jurat va tenir en compte «la formalització de l´obra, capaç d´integrar en una mateixa unitat de sentit elements escultòrics, fotogràfics i instal·latius»; així mateix, deien, «s´ha valorat la dilatada trajectòria de l´artista i la coherència mantinguda al llarg dels anys». Exactament el mateix podria escriure´s a propòsit d´Àlex Nogué: amb ell es certifica la renovació d´una iniciativa institucional que mereix seguir creixent.

Parlàvem de tres o quatre cites ineludibles. Arrodoneixen el periple artístic dues mostres directament vinculades al Bòlit Centre d´Art Contemporani. A La Rambla, el magnífic treball portat a terme pels mataronins Domènec i els integrants de Mapasonor (Jerusalem + ID) no només ens parla de Jerusalem i de la situació palestina: analitzar amb profunditat l´exemple contemporani més flagrant de violència suspesa i d´ocupació (legal per a alguns i immoral per a la resta) ens pot ajudar a impugnar un passat que, en el fons, conté l´únic antídot capaç d´imprimir un canvi de dinàmica en la nostra història de violència. Als antípodes, trobem el viatge introspectiu que l´artista Jordi Isern situa a les profunditats del Refugi Antiaeri: aquesta mostra és a la segona part d´una trilogia titulada Origen (el primer capítol, anomenat Recorda d´on vens, va ser exposat el juny passat a la Cisterna del Museu d´Història; la tercera part, Recorda on vas, s´exposarà al Museu de la Garrotxa d´Olot del febrer a l´abril del 2018 com a final del cicle d´itinerància Exposicions Viatgeres de la Diputació de Girona).

Doncs això: quatre propostes que, d´alguna manera, serveixen per pal·liar el soroll del món.