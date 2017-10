La sal que cou a les ferides

Premiat amb un dels guardons més rellevants de la literatura d'Amèrica Llatina, el García Márquez de conte, el llibre de relats La composición de la sal , de l'escriptora i periodista Magela Baudoin, combina ficcions sota la metàfora de la sal, l'element que cou a les ferides o atorga gust a la vida.

matías crowder

Per algun estrany motiu, alhora que envellia les llàgrimes acudien al seu rostre amb més facilitat, fins que va acabar sent el seu estat natural, el plor. En comptes de trobar en la vellesa aquella saviesa i pau amb la qual enfrontar-se al final dels seus dies, aquella commoció permanent el perjudica i altera. Fart ja que els seus ulls no deixin de plorar, consulta una bruixa, que li diu que ha d'entrar al mar, submergir-se en les seves aigües i obrir els ulls sota la seva aigua salada. El plor continu és una malaltia inclasificlabe o és el mateix procés de sanació per la mort d'un dels seus fills?

Com que Bolívia ha perdut el mar a la guerra, i aquest està lluny d'on es troba, l'ancià decideix abocar sal a la seva banyera i allà, en repòs, amb l'aigua una mica calenta com si fos un mar del Carib, en obrir els ulls ho entén tot. Es tracta del conte que dona títol al llibre, La composición de la sal, i que més que aclarir un fet el torna més confús, disparant al lector una lectura en paral·lel i un abisme al qual Magela Baudin l'enfronta amb una perfecta habilitat narrativa.

Crida l'atenció la divisió d'escenaris, els que succeeixen a Europa i els que succeeixen a Llatinoamèrica. Creen cert contrast. Encara que la seva autora prefereix unir les fronteres en un. «La veritat és que, més que una geografia, el que hi ha al llibre és un no lloc: aquesta mena d'exili íntim que viuen d'alguna manera tots els personatges. No va ser una cosa conscient, però és sens dubte una obsessió en la meva poètica: l'èxode real i simbòlic, la condició del migrant. Tots som avui d'alguna manera expatriats», comenta Magela Baudoin.

La cinta roja és un altre dels increïbles i magnífics contes que reuneix La composición de la sal, on una població indígena de l'extraradi de Bolívia es pren la justícia per les seves pròpies mans després de l'assassinat d'una jove. «En països on la justícia triga tant a arribar o senzillament no arriba, la recerca de reparació pot generar solucions terribles», assenyala l'escriptora. «Aquest conte és un foc creuat de violència, prostitució, racisme, pobresa, però també de saviesa, resignació, entrega... Hi ha molts temes en ell, però potser el que més m'interessava explorar és el del cos com a expressió d'una societat, com a espai de vulnerabilitat, com a lloc de l'ètica i de la identitat». Aquest conte en concret parla a més de certa impunitat, persistent en tota Llatinoamèrica. «Hi ha impunitat a tot arreu, especialment en aquest temps de prepotents. La violència contra la dona és transversal a les classes socials, a les cultures, als països», assenyala Baudoin. «No és prerrogativa dels pobres, no només és un fenomen llatinoamericà i no és només física sinó també simbòlica. Un exemple? Trump. Un altre, la violència que viuen els migrants il·legals a tot el món».

Té raó Alberto Manguel quan, en el seu pròleg, diu que Baoudin sembla utilitzar aquella sentència de Borges sobre els contes «una imminència d'una revelació que no es produeix». «M'interessa molt l'art com un espai generador de preguntes, no de respostes. Per això crec que està sempre envoltat de misteri, de dubtes. M'agrada pensar en els meus contes com el negatiu d'una foto en què intueixes els cossos, en el qual s'insinuen els escenaris i en el qual, per tant, les certeses són molt borroses. Si hi ha un homenatge a Borges en la meva obra voldria que fos aquest: el misteri».

L'escriptora boliviana sembla utilitzar a la perfecció la teoria de l'iceberg. Aquesta idea que va consagrar a escriptors com Hemingway on el que s'intueix és molt més del que es veu. Baoudin, però, diu no sentir-se còmoda amb les fórmules. «Penso que l'art té la seva matemàtica poètica, que té implícita una tècnica precisa, però que sobretot és poesia».