El vell casalot

CARLES RIBAS I BLANCHÉ

n Ja fa una bona colla d´anys que bona part de les produccions que es realitzen a l´Estat espanyol semblen estar marcades per un mateix patró que es mou sempre dins d´un gènere com el thriller i totes les seves variants, ja sigui policíac o encarat més al terreny del terror i el fantàstic. L´opció sembla lògica tot veient els resultats de taquilla obtinguts i, sobretot, tenint en compte que són productes perfectament calculats per permetre´n l´exportació, principalment al mercat anglosaxó. Diversos cineastes com Alejandro Amenábar o J.A. Bayona han obtingut cert prestigi explotant aquest model on la impecable factura en l´aspecte tècnic, els girs narratius rocambolescos i un repartiment artístic generalment nord-americà han encobert qualsevol indici d´originalitat o d´autoria. Essent guionista de films com El orfanato o Lo imposible, no esdevé cap raresa, doncs, que Sergio G. Sánchez hagi optat per seguir aquesta veta amb El secreto de los Marrowbone, el seu debut en la direcció. Amb un relat d´allò més similar al que oferia Jack Clayton en la magistral A las nueve cada noche (1967), Sánchez ens narra la fugida des d´Anglaterra fins a l´Amèrica rural de quatre germans i la seva mare amb l'objectiu de deixar enrere al seu pare, un home violent i amb passat criminal. Aquest intent de començar de zero ben aviat s´estronca a causa de la inesperada mort de la mare, un fet que els quatre germans miraran de mantenir en secret per evitar ser deportats o separats. D'aquesta manera, hauran d'intentar sobreviure sense l'ajuda o supervisió d'un adult, amagats del món i sense altre lloc on anar, tot una sèrie de neguits que es veuran agreujats en el moment en què una inquietant i amenaçadora presència comenci a rondar pel vell casalot.

El secreto de Marrowbone compta amb un repartiment artístic totalment nord-americà i format per rostres juvenils prou populars com George MacKay (Captain Fantastic), Anya Taylor-Joy (Múltiple), Charlie Heaton (Stranger Things) o Nicola Harrison (Control).