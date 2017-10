El vídeo del mòbil ja fa temps que és 4K

De nou ha estat el sector de la telefonia mòbil el primer a adoptar com a norma l'ús del vídeo 4K. Encara que sent justs, caldria aclarir que de moment solament la gamma alta i algunes honroses gammes mitjanes ofereixen la possibilitat de gravar vídeos amb resolució 4K.

Avui en dia totes les grans marques tenen almenys un model que grava vídeo amb aquesta resolució. En la majoria de casos, diversos. Tots els Sony Xperia XZ ofereixen la possibilitat de gravar vídeos 4K. A més, el gegant japonès compta amb el XZ Premium, el primer telèfon intel·ligent del món amb una pantalla 4K HDR.

Samsung ofereix vídeo 4K tant en el Galaxy S8 com en el Noti 8, i el mateix ocorre amb la xinesa Huawei, qui inclou la possibilitat de gravar aquest tipus de vídeo en tot el seu catàleg actual de gamma alta, és a dir, el P10 i el recentment estrenat Mat 10.

Encara que el telèfon que més lluny ha arribat en el vídeo 4K ha estat l'iPhone 8 –i també el X–, ja que és el primer a oferir aquesta qualitat d'enregistrament a una velocitat de 60 imatges per segon, alguna cosa tan sols a l'abast de les millors càmeres del mercat.