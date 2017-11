Agonia d'un monarca

Espai Eat Art - Lluís Vilà, Banyoles. Plaça Major, 33 H Del 3 de novembre al 2 de desembre. Dimecres de 10,30 a 13.30h. Dijous i divendres de 16.30 a 20,30h. Dissabtes d´11 a 14h i de 16,30 a 20.30 h.



Imaginin un ésser agònic, meitat Narcís i meitat Gregor Samsa, portant a terme la darrera de les seves representacions en l´asèptic buit rogenc d´una galeria d´art; imaginin, també, l´estupefacció que devia sentir un monarca absolut en el moment de saber-se mortal o, als antípodes, la del mortal que només serà rei de la seva pròpia mort; imaginin, finalment, l´experiència del temps convertit en compte enrere: Roi Soleil fa visibles tots aquests supòsits al més pur estil d´Albert Serra, és a dir, amb economia de mitjans i una afinada poètica de les imatges.

La gènesi de la vídeo-instal·lació que a partir d´avui es pot veure a l´Espai Eat Art de la Fundació Lluís Coromina no va ser senzilla. L´antecedent immediat cal cercar-lo en les imatges que l'artista va rodar en una performance que li va encarregar la Galeria Graça Brandao de Lisboa a principis d'any: reprenent la idea original de la pel·lícula La mort de Lluís XIV, que en un primer moment s'havia de dur a terme com a performance al Museu Pompidou de París, l'artista va demanar al seu actor fetitxe Lluís Serrat que escenifiqués durant set dies la lenta agonia del monarca francès, fins a la mort definitiva, davant dels visitants a l'esmentada galeria, en un repte físic i psicològic de notable complexitat. Aquesta performance va ser enregistrada en la seva totalitat (unes vint-i-nou hores) i ara Albert Serra ha creat un peça amb aquest material (d´uns molt més assumibles seixanta minuts de durada).

Algú es preguntarà què hi fa un director de cinema en un espai d´art: la resposta és immediata si tenim en compte la personalitat creativa del banyolí i, en aquest sentit, la «tercera via» que la seva mirada transversal suposa dins el panorama cinematogràfic d´aquest petit país. Per entendre´ns: Serra ha assumit el bo i millor de l´Escola de Barcelona i del documentalisme que, en el seu moment, va sintetitzar Joaquim Jordà (1935 – 2006) i, al mateix temps, s´ha sabut sumar amb naturalitat a les files de l´art contemporani seguint, d´alguna manera, el sender desbrossat per Pere Portabella (1929). El crític Àngel Quintana ho explica a la perfecció: «Serra explica històries, però trenca amb la causalitat per donar molta més importància a l´atmosfera plàstica, agafa figures mítiques i les porta a un registre minimalista que accentua la seva quotidianitat, trenca amb la dramatúrgia a partir del treball amb els actors no professionals i fa que la plasticitat esdevingui un dels factors clau de la seva obra», escrivia no fa gaire a Cahiers du Cinéma.

O, en paraules del mateix Serra: «Jo només intento filmar la vida. Poso la càmera i espero a que passin coses. Per això intervinc molt poc durant el rodatge de les meves pel·lícules: de fet, moltes vegades em poso d´esquenes i ni tan sols miro l´escena que s´està rodant... La part més important de la meva feina serà durant el muntatge». I és que Albert Serra, com dèiem, encarna a la perfecció la figura del cineasta-artista (a la manera d´un Fassbinder o d´un Pasolini) que crea ficcions amb l´objectiu de mostrar la vida més que no pas la realitat. En aquest sentit, no és estranya l´autonomia que l´autor d´Honor de cavalleria reserva per a l´obra d´art: «La gràcia d´una bona pel·lícula és que mai pot tenir un sentit unívoc ni evident. Segons com es miri, ni tan sols el director sap quina pel·lícula està fent: ho descobreix al final, quan l´obra ja funciona tota sola. Això pot semblar tràgic però explicaria, per exemple, la presència del mal moral i estètic en l´art: la seva funció mai és alliçonadora sinó més aviat tot el contrari». En darrera instància, conclou Serra, res impedeix que «un perfecte fill du puta pugui ser un gran artista o un magnífic escriptor». No calen exemples.

La presència d´Albert Serra a les grans cites de l´art contemporani com poden ser la Documenta 13 de Kassel (2012) o la Biennal de Venècia (2015) confirmen al cineasta com un digníssim successor d´allò que podríem anomenar l´antiacadèmia daliniana. I que ningú s´equivoqui: no ens referim al pintor surrealista sinó a l´home-icona que es desplegava mitjançant un complicat (més que no pas complex) gest performatiu que és el que va fascinar a Warhol i que encara fascina a Jeff Koons.