Creuant la línia

L'any 1990 el cineasta Joel Schumacher va assolir cert èxit comercial amb el film Línea Mortal, en el qual cinc estudiants de medicina decidien experimentar en la seva pròpia pell amb les sensacions que es produïen en el moment de patir una mort sobtada. Més enllà de la perícia del director a l'hora de relatar aquest temerari joc amb la mort, el film es beneficiava d'un grup de (aleshores) joves actors que més endavant es convertirien en grans estrelles com, entre d'altres, Julia Roberts, Kevin Bacon o Kiefer Sutherland.

Gairebé trenta anys després ens arriba Enganchados a la muerte, un film que no amaga en cap moment la seva aura de posada al dia de l'esmentat relat i que, per tant, ens torna a introduir en les ambicions incontrolades d'uns estudiants que creuen situar-se més enllà del bé i del mal. D'aquesta manera, aquests joves aprenents de metge emprenen un atrevit i perillós experiment que consisteix en aturar el seu cor durant un breu lapse de temps, per així tenir una experiència propera a la mort i descobrir de primera mà l'altra vida. Tanmateix, a mesura que els seus experiments es van fent més perillosos, cadascun d'ells haurà d'afrontar els pecats del seu passat, que afloren com a conseqüència paranormal de les seves incursions en el més enllà.

Dirigida pel danès Niels Arden Oplev (responsable de la primera adaptació cinematogràfica que es va fer de Millennium 1: Los hombres que no amaban a las mujeres), Enganchados a la muerte compta amb un elenc artístic on destaquen els noms d'Ellen Page ( Juno, Origen), Diego Luna ( Rogue One) i, a mode de picada d'ullet, Kiefer Sutherland, el qual torna a participar en el relat, tot i que assumint un altre personatge.