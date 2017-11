Escola de venjança

El cineasta nord-americà Michael Cuesta va entrar per la porta gran en el terreny cinematogràfic gràcies a encadenar dos relats com L.I.E. (2001) i El fin de la inocencia (2006) en els quals, i a pesar de la seva teòrica inexperiència, mostrava un pols narratiu d'allò més contundent a l'hora de reflectir el pas de l'adolescència a la vida adulta a través d'uns personatges marcats dolorosament per les circumstàncies que els havia tocat viure. Cuesta no escatimava dolor ni fugia de incòmodes reflexions per tal de fer partícip l'espectador del retrat d'uns nois (que, al tractar-se majoritàriament de pre adolescents, podríem definir com gairebé nens) que oferien la seva cara més amarga i desesperada per tal de fugir de tot allò amb que havien de conviure.

Després de passar per diverses sèries televisives de prestigi com True Blood o Homeland, Michael Cuesta va introduir-se en el terreny de thriller pur i dur amb Matar al mensajero (2014), un gènere que sembla no haver volgut abandonar amb aquesta nova proposta de títol tant implacable com American Assassin i amb el qual torna, en certa manera, a elaborar un retrat al voltant del pas de la joventut a l'edat adulta però, en aquest cas, marcat per un malsà instint de revenja.

D'aquesta manera, ens trobem amb el personatge del jove Mitch Rapp, un universitari convertit en un mercenari

assedegat de venjança després de l'assassinat de la seva xicota a mans d'una cèl·lula terrorista. Convertit en recluta d'operacions encobertes d'un grup d'elit de la CIA, quedarà sota el comandament de Stan Hurley, un veterà de la Guerra Freda que el instruirà i serà el seu mentor. Quan la Directora Adjunta de la CIA, Irene Kennedy, els doni la missió d'investigar una onada d'atacs aparentment aleatoris a objectius militars i civils, tots dos descobriran un misteriós operatiu que intenta endegar una guerra mundial a l'Orient Mitjà.

Amb Michael Keaton com a visible cap de cartell, American assassin compta també amb la presència destacada del jove Dylan O'Brien ( El corredor del laberinto, Marea negra) i de Taylor Kitsch ( John Carter).