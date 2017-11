Maçanet de Cabrenys celebra la Fira de la Castanya

El municipi de l'Alt Empordà dona la benvinguda aquest diumenge a la tardor amb un mercat al nucli antic

El municipi de Maçanet de Cabrenys dona la benvinguda aquest diumenge a la tardor amb la Fira de la Castanya, que enguany arriba a la seva quinzena edició. Una fira on es podran trobar castanyes crues i cuites i diversos productes elaborats amb aquest producte estrella del municipi.

Dins la fira, que obrirà les seves portes a les deu del matí, també s'hi podran trobar altres productes típics de la tardor, com els moniatos, i aliments més elaborats, com la mel de muntanya.

Durant la jornada de diumenge també es desenvoluparan diferents tallers, com el de clauers amb fusta de castanyer o classes per aprendre a fer mobles i cistells, així com un taller de fang, segons explica Mercè Bosch, alcaldessa de Maçanet de Cabrenys.

La fira es complementa amb passejades amb burros durant tot el dia al pàrquing, una caminada pels boscos de Maçanet de Cabrenys a 2/4 de 10 del matí amb sortida a l'aparcament municipal, un espectacle de bombolles gegants a les cinc de la tarda a la plaça de l'església i una desfilada dels capgrossos de Lladó a les sis de la tarda a la plaça de la vila.

Jornades gastronòmiques

La Fira de la Castanya, però, va més enllà i organitza fins al 19 de novembre unes jornades gastronòmiques per tal de descobrir nous plats amb l'ingredient estrella de la castanya, «una gran desconeguda de la gastronomia catalana», apunta Bosch.

Les jornades es desenvoluparan, a partir d'aquest diumenge, en diversos establiments de Maçanet de Cabrenys i del voltant on es podran degustar menús elaborats amb castanya. D'aquesta forma, els restaurants també se sumen a la Fira de la Castanya.

Aquesta tardor, a més, es podrà gaudir de passejades per les contrades de Maçanet de Cabrenys on també es podran trobar castanyers i recollir castanyes.

Quinze anys de fira

La Fira de la Castanya de Maçanet de Cabrenys se celebra, des de l'any 2002, el cap de setmana més proper al dia 1 de novembre, diada de Tot Sants on són tradició els panellets i les castanyes.

Per al municipi de l'Alt Empordà, la Fira de la Castanya és una oportunitat per mostrar aquest producte que es pot trobar fàcilment per l'entorn de Maçanet de Cabrenys.

Dins la fira gastronòmica, a més, els visitants poden gaudir d'una sortida pels racons del poble i l'entorn i descobrir les principals característiques dels castanyers.

També és una forma de conèixer el territori i la flora i fauna que es pot trobar en un lloc idíl·lic com és el municipi de Maçanet de Cabrenys.